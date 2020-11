L’équipe de rugby uruguayenne est mesurée en mêlée contre l’équipe espagnole lors du match international qui se déroule aujourd’hui entre les équipes de l’Uruguay et de l’Espagne au stade Charrúa de Montevideo (Uruguay). . / Federico Anfitti (Federico Anfitti /)

Montevideo, 1er novembre . .- L’équipe espagnole de rugby a battu l’Uruguay 20-32 ce dimanche dans le premier des deux duels amicaux qu’ils auront au stade Charrúa de Montevideo, dans un match égal que les Européens ont remporté lors du dernier instants.

L’Uruguayen Teros a marqué le terrain en convertissant un essai de Nicolás Freitas et, alors qu’ils semblaient avoir dominé le match, les Espagnols ont converti deux essais consécutifs grâce à Fred Quercy et Vicente del Hoyo avec une conversion de David Melé et un tir de punition de Bautista Guemes pour aller au front.

La seconde mi-temps a eu une première partie bloquée, dans laquelle tout s’est passé au milieu du terrain.

Les Celestes ont peu à peu commencé à prendre l’initiative et à mettre le jeu sur leurs épaules avec pour objectif de renverser la vapeur.

Après plusieurs tentatives, Andrés Villaseca, d’Uruguay, a réussi à égaliser le match sur 15 points avec un essai qui, plus tard, a été transformé par Federico Favaro pour que les Teros se poursuivent.

À partir de là, le jeu est devenu évolutif. L’Espagne est remontée à 69 grâce à un penalty de Bautista Guemes mais, trois minutes plus tard, l’Uruguay a rendu la courtoisie et a également eu un tir de pénalité aux pieds de Favaro.

Au cours des 10 dernières minutes, les Teros n’ont pas pu résister à l’attaque constante des Lions et en quelques instants l’équipe rouge a fait deux essais et les deux conversions correspondantes pour terminer dans la finale 20-32 et célébrer la victoire dans les terres sud-américaines.

Après ce duel, Uruguayens et Espagnols se retrouveront à nouveau vendredi prochain lors du deuxième match de cette fenêtre internationale de rugby.