Détail de l’infographie de l’Agence . disponible sur http://www.efeservicios.com. .

Madrid, 11 novembre . .- L’Espagne a dépassé ce mercredi 40000 décès dus au coronavirus depuis le début de la pandémie (40105), ajoutant 349 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, selon les données fournies par le ministère espagnol de la Santé, tandis que le nombre d’infectés s’élève à 1 417 709, avec 19 096 nouveaux cas notifiés aujourd’hui.

Selon les informations fournies par les autorités sanitaires, l’incidence cumulée en Espagne est de 514 cas pour 100000 habitants et la pression hospitalière est de 16,79%, alors que 31,78% des lits en USI sont déjà occupé par des patients atteints de coronavirus, le même pourcentage des deux derniers jours.

Par région, Madrid est celle avec le plus de nouveaux cas positifs diagnostiqués au cours des dernières 24 heures, avec 1 742, ce qui représente 783 nouveaux cas de plus qu’hier. En Catalogne, les cas diagnostiqués au cours des dernières 24 heures ont été réduits, avec 456 cas de moins.

Dans le cadre des mesures adoptées pour tenter d’arrêter la deuxième vague de la pandémie, le ministère espagnol de la Santé a rapporté aujourd’hui que l’Espagne exigera dès le 23 novembre prochain aux voyageurs internationaux en provenance de pays à risque une PCR négative réalisée 72 heures avant pour pouvoir entrer.

Les agences de voyages, les voyagistes, les sociétés de transport aérien ou maritime et tout autre agent qui vend des billets doivent désormais informer les passagers des pays à risque dont la destination finale est un aéroport ou un port espagnol de cette nouvelle exigence. .

Dans le cas des pays européens et de la zone Schengen, la carte des risques préparée par le Centre européen de contrôle des maladies (ECDC) sera suivie.

Selon le dernier rapport de cet organisme, tous les pays européens courent un risque maximal, à l’exception de la Norvège, de la Finlande et de la Grèce, qui seraient a priori les seuls dispensés de présenter le test.

Pour les pays tiers, la référence sera l’incidence de base accumulée pour 100 000 habitants en 14 jours, complétée par les capacités mises en œuvre comme prévu dans la réglementation sanitaire internationale.

Cette mesure s’ajoute aux contrôles sanitaires actuellement en cours sur tous les passagers internationaux aux points d’entrée, tels que les contrôles visuels et de température en Espagne.