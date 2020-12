Un homme subit des tests de coronavirus dans le dépistage de la population organisé par le ministère de la Santé dans le quartier Rafal Nou de Palma de Majorque au centre sportif des Allemands Escales ce lundi. . / Atienza

Madrid, 28 décembre . .- L’Espagne a dépassé les 50000 décès dus au coronavirus, après que le ministère espagnol de la Santé ait porté le nombre de décès à 50122 depuis le début de la pandémie et à 1879413 le nombre total d’infections, 24462 depuis le 24 décembre, date à laquelle les derniers chiffres ont été publiés.

Selon ces données officielles, depuis jeudi dernier, 298 victimes du covid-19 sont décédées en Espagne, tandis que l’incidence cumulée au cours des 14 derniers jours a baissé de 16,60 cas, à 246,19 pour 100 000 habitants.

Les informations fournies par le ministère espagnol de la Santé indiquent qu’il y a actuellement 2172 patients covid hospitalisés, soit 1428 de plus que le 24 décembre, avec un taux d’occupation de l’hôpital de 10,04% pour cent contre 8,80% jeudi, ce qui , dans le cas des ucis, il se situe à 21,14% des lits occupés, soit près de deux points de plus.

“Nous observons une diminution du nombre de décès depuis deux ou trois semaines, mais les données sont toujours très élevées”, a déclaré Fernando Simón, porte-parole du gouvernement espagnol pour la pandémie, lors d’une conférence de presse ce mercredi.

RETARD DE VACCINATION

Le ministère espagnol de la Santé a rapporté aujourd’hui que Pfizer Espagne avait communiqué un report de la livraison du vaccin contre le covid-19 “en raison d’un problème dans le processus de chargement et d’expédition” depuis son usine de Puurs (Belgique) et que ce Le retard a également touché sept autres pays européens.

Quelques heures plus tard, le ministre de la Santé, Salvador Illa, a confirmé dans une interview à la radio que le problème avait été résolu et que toutes les doses prescrites seraient dans le pays demain.

Les 9750 premiers vaccins Pfizer / BioNTech sont arrivés samedi en Espagne depuis la Belgique dans deux conteneurs, les mêmes que ceux qui ont été envoyés dans chaque État membre de l’Union européenne (UE) pour cette première livraison, qui avait un caractère symbolique fort.

Ce dimanche, la campagne de vaccination a commencé dans toutes les régions espagnoles. Dans cette première étape de la vaccination, les détenus et les travailleurs des maisons de soins infirmiers et des centres pour personnes handicapées, le personnel de santé et les grandes personnes à charge en bénéficieront car ce sont les groupes les plus vulnérables ou les plus exposés.

“Nous ne sommes pas au courant des effets indésirables des vaccins appliqués hier”, a déclaré Illa aujourd’hui lors d’une conférence de presse.

En général, “le bilan a été positif”, a déclaré le ministre espagnol de la Santé. “C’est le début de la fin” de la pandémie, a-t-il fait remarquer.

Illa a remercié le public pour sa réponse lors des fêtes de Noël et de Noël, tout en demandant que «la garde soit maintenue très haut», avec un minimum de mouvements sociaux et «une grande prudence» pour les festivités de fin d’année.