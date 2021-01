Une infirmière effectue une PCR sur une femme. . / Marcial Guillén

Madrid, 7 janvier . .- L’Espagne a dépassé les deux millions d’infections à coronavirus ce jeudi, avec 42560 nouveaux positifs de COVID-19, 6500 au cours des dernières 24 heures, et les décès augmentent également, 245 de plus depuis mardi.

Comme rapporté aujourd’hui par le ministère de la Santé, depuis le début de la pandémie, 2 024 904 cas de coronavirus ont été enregistrés en Espagne et les décès s’élèvent à 51 675.

De même, il y a eu une augmentation de 25 points de l’incidence cumulée dans tout le pays depuis mardi dernier, atteignant 321 pour 100 000 habitants en 14 jours, comme indiqué lors d’une conférence de presse du chef de secteur du Centre de coordination des alertes et des urgences. Santé du ministère espagnol de la Santé, Dr María José Sierra.

En revanche, ce jeudi il y a 14543 personnes admises avec COVID-19 (659 malades de plus que mardi), ce qui se traduit par une occupation hospitalière de 12% (11,38% mardi) dans les unités de soins intensifs (UCI) est de 24% (23,13% mardi).

Compte tenu de ces données, Sierra a déclaré que le ministère de la Santé était “préoccupé” “par la tendance à la hausse” des infections et a averti que la croissance se poursuivra dans les prochains jours.

“Des jours et des semaines compliqués vont venir”, a déclaré Sierra, tout en soulignant la montée progressive de la pandémie observée en Espagne depuis le 10 décembre dernier.

Concernant la vaccination, qui est inégale dans tout le pays, le ministère de la Santé rapporte que jusqu’à ce jeudi, 207.323 personnes au total ont reçu la première dose du vaccin, soit 67.984 de plus que les données fournies mardi dernier, ce qui représente un 27,9% des 743 925 doses délivrées aux communautés autonomes (régions).

Les gouvernements régionaux sont responsables du processus de vaccination, qui est très inégal dans le pays, la santé étant une compétence des communautés autonomes.

Pour le moment, les vaccins administrés sont ceux de Pfizer-BioNtech, bien que le ministre de la Santé, Salvador Illa, ait annoncé aujourd’hui que l’Espagne recevrait les premières doses du vaccin Moderna dans les sept ou dix prochains jours et dans les six ou sept semaines, 600 000 doses sont reçues.

Illa, qui s’est montrée «très préoccupée» par l’évolution des données pandémiques, a minimisé les différents taux de vaccination qui existent entre les régions et a été convaincu que tous travaillent dans le but d’accélérer au maximum la processus.