Bruxelles, 11 novembre . .- L’Espagne était le deuxième pays de l’Union européenne (UE) où l’emploi a le plus diminué au cours du deuxième trimestre de l’année, par rapport au quatrième trimestre de 2019 et le troisième pays où le chômage des jeunes était a été plus touchée, selon Eurostat.

Entre avril et juin, au milieu de l’enfermement décrété pour lutter contre la première vague de covid-19, l’emploi des personnes entre 20 et 64 ans a chuté de trois points de pourcentage en Espagne, un chiffre dépassé seulement par l’Estonie, où la baisse était proche à quatre points de pourcentage.

Les autres pays de l’UE ont également vu leurs chiffres d’emploi diminuer au cours du deuxième trimestre de 2020, par rapport au quatrième de 2019, à l’exception de l’Allemagne et de Malte.

Au total, dans l’UE au cours de cette période, 187,3 millions de personnes âgées de 20 à 64 ans ont été enregistrées, contre 190,1 millions au dernier trimestre de 2019, ce qui représente une diminution d’un point de pourcentage.

L’ESPAGNE, TROISIEME PAYS DE L’UE O LA PLUPART DES EMPLOIS DES JEUNES EST DÉTRUIT

En ce qui concerne l’emploi des jeunes, l’Espagne a été le troisième pays de l’UE à détruire des emplois, de plus de quatre points de pourcentage, dépassé seulement par la Slovénie et l’Irlande.

L’Allemagne, en revanche, enregistre de bons chiffres dans ce domaine et est en fait le seul pays des 27 à avoir réussi à créer des emplois chez les jeunes de 15 à 24 ans.

Entre avril et juin de cette année, l’emploi dans l’UE des jeunes travailleurs a chuté de 2,1 points de pourcentage, passant de 33,3% à 31,2%.

Chez les travailleurs âgés de 25 à 54 ans, il a diminué de 1,2 point de pourcentage (de 80,6% à 79,4%) et de 0,4 point chez les employés âgés de 54 à 64 ans (de 59,6% à 59 , 2%)

LES FEMMES TENENT MIEUX

Contrairement à ce qui est habituel, la baisse de l’emploi a plus touché les hommes que les femmes, puisque chez les hommes, l’emploi a baissé de 1,3 point de pourcentage, contre 1 pour les femmes.

Cependant, au deuxième trimestre 2020, seules 66% des femmes avaient un emploi, contre 77% des hommes et, selon Eurostat, l’écart se creuse à mesure que le niveau d’éducation diminue.

L’écart de main-d’œuvre entre les hommes et les femmes peu scolarisés était de 21 points de pourcentage, soit plus du triple de celui enregistré parmi ceux ayant un niveau d’éducation élevé, avec une différence de 6 points de pourcentage.

Parmi ces derniers, 87% des hommes avaient un emploi, contre 81% des femmes, tandis que parmi les personnes moins scolarisées, les hommes ayant un emploi représentaient 64%, contre 43% des femmes.