. / Raquel Manzanares / Archives

Madrid, 6 décembre . .- Dans une année marquée par la crise économique et la contraction du commerce international, la Chine est la seule destination majeure des exportations espagnoles qui se développe, et elle le fait avec une telle force qu’elle est en passe de dépasser le maximum 2019, grâce à sa sortie rapide de la pandémie.

Les ventes à la Chine ont atteint 5701,9 millions d’euros entre janvier et septembre, 19,6% de plus qu’à la même période de 2019, tandis que le reste des principaux importateurs de produits espagnols reste en dessous du niveau de l’année dernière , selon les données du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme.

L’attraction du géant asiatique s’explique par la bonne performance de son économie, qui après la chute du premier trimestre se terminera 2020 avec une croissance de 2%, selon les prévisions du FMI.

“Ce sont des chiffres très bas pour les ampleurs auxquelles nous étions habitués en Chine, mais c’est le marché qui se remet le plus fortement des effets économiques de la pandémie et des quelques-uns avec une croissance positive attendue en 2020”, explique le président de la société espagnole Assurance-crédit à l’exportation (CESCE), Fernando Salazar.

Avec 3% du total, la Chine est encore loin des principales destinations des produits espagnols, mais elle continue de gagner en poids et est la plus importante d’Asie. Au cours des dix dernières années, les exportations vers le pays ont plus que doublé (155% de plus) et cette année, il est en passe de dépasser 6,8 milliards d’euros en 2019 et d’établir un nouveau record, même avec la pandémie.

Pour le directeur de la situation et de l’économie internationale de Funcas, Raymond Torres, les ventes vers la Chine dépasseront celles de 2019 “en toute sécurité”, puisque son économie “consolide sa reprise” et, de plus, “les produits espagnols tendent à être complémentaires avec les Chinois “.

HAUTS EN RAISON DE LA PANDÉMIE

Les exportations de l’Espagne vers le pays asiatique ont dépassé 700 millions d’euros par mois en novembre 2019 pour la première fois, mais ont diminué immédiatement après en raison des restrictions que la Chine a commencé à imposer pour lutter contre le coronavirus.

Au cours des deux premiers mois de 2020, les exportations ont atteint un peu plus de 500 millions par mois et à partir de là, elles ont repris la tendance à la hausse à l’exception de mai, qui a été modérée par le confinement en Espagne, pour dépasser à nouveau le niveau de 700 millions en août et Septembre.

Selon Torres, la Chine est entrée en récession avant l’Europe en raison de la pandémie et de «l’arrêt de la demande intérieure chinoise, ainsi que de la désorganisation des canaux de distribution en raison de la crise sanitaire, expliquent ce résultat» tout au long de l’année.

Le principal secteur d’exportation est l’agroalimentaire, qui a représenté entre janvier et septembre derniers 41% du total, suivi des semi-produits (produits chimiques, métaux) avec 23%; matières premières d’origine animale et végétale (13,5%) et machines et biens d’équipement (9%).

«Le secteur de la viande en particulier réalise une belle performance et est responsable d’une bonne partie de cette croissance et le CESCE assure des opérations très importantes dans ce domaine, contribuant à ce dynamisme», explique Salazar.

Selon les données du commerce, les importations chinoises de viande espagnole se sont élevées à 1 936 millions, ce qui représente plus de 81% du total des produits alimentaires, boissons et tabac.

Raymond Torres souligne que, malgré le fait que le pays asiatique n’ait pas renoncé à son modèle de croissance basé sur l’exportation, le gouvernement chinois souhaite relancer la consommation des ménages, ce qui peut faire croître les ventes de l’Espagne en ligne avec sa classe moyenne.

L’EXPORTATION SUIT LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

La marche des exportations est marquée par la reprise économique après la pandémie dans les pays vers lesquels les produits espagnols sont destinés. Salazar souligne que le comportement de la Chine montre comment la reprise de ces marchés conduira à la reprise des exportations espagnoles.

Dans l’UE, qui représente 60% de nos ventes totales à l’étranger, il y a eu un effondrement en mars et avril et un fort rebond dans les mois suivants, même si dans l’accumulation de l’année, ils sont encore 10% en dessous des données de 2019.

Aux États-Unis, qui représente près de 5%, l’évolution a suivi le même schéma qu’en Europe et à fin septembre, ils étaient encore 12% inférieurs à l’an dernier.

Au contraire, l’Amérique latine, la région du monde ayant le plus grand impact de la pandémie, est celle des grands marchés récepteurs qui affiche la reprise la plus lente après l’effondrement du printemps.

Les deux pays qui achètent le plus de produits espagnols, le Mexique et le Brésil, ont importé 27,8% et 15,2% de moins au cours des neuf premiers mois de l’année qu’à la même période de 2019.