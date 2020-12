Décrochage de Noël sur la Plaza Mayor de Madrid, ce samedi. . / Victor Lerena

Madrid, 5 décembre . .- Presque toutes les régions espagnoles resteront fermées aux voyages d’entrée et de sortie pendant au moins les quatre jours fériés consécutifs qui ont commencé ce samedi dans la plupart d’entre elles, à titre préventif afin que l’incidence des infections des coronavirus continuent de baisser.

En vue de Noël, les autorités appliquent depuis des semaines de fortes restrictions à la mobilité, aux relations sociales et aux activités commerciales et de loisirs pour lutter contre la contagion, la ramenant à une moyenne de 231,11 cas pour cent mille habitants dans le 14 derniers jours, l’un des niveaux les plus bas d’Europe.

Le 19 novembre, cet incident dépassait encore 500 infections en Espagne. La tendance favorable lente mais constante est également perceptible dans la pression hospitalière, car les patients COVID-19 occupent désormais 10,53% des lits ordinaires et 25,28% dans les unités de soins intensifs, bien que toujours sont des tarifs inquiétants.

ÉVITEZ LES VOYAGES INJUSTIFIÉS

L’Espagne est l’un des pays les plus touchés par le coronavirus, avec 1684647 infectés et 46252 décès depuis le début de la pandémie, selon les données officielles.

Le pays continue dans un état d’alerte, déclaré à nouveau le 25 octobre, avec la plupart des régions fermées à la circulation (sauf pour des causes justifiées, travail, santé et autres), des couvre-feux nocturnes et de fortes limitations socio-économiques.

Les contrôles de la police routière aux postes frontières entre régions ont été intensifiés ce vendredi et aujourd’hui pour éviter les déplacements injustifiés, la mobilité étant l’un des facteurs qui influencent le plus la transmission virale.

Pour cette raison, ces quatre jours fériés, à la veille de Noël, sont essentiels pour contrôler efficacement la contagion et ne pas avoir à recourir prochainement à des mesures encore plus drastiques, comme le répètent les autorités.

S’adressant à Efe, la directrice de l’Institut de santé Carlos III (ISCIII), Raquel Yotti, a reconnu aujourd’hui le besoin de nombreux Espagnols, même pour la santé mentale, de renouer avec les leurs lors de fêtes, mais invitée à réduire la mobilité à minimum indispensable.

MADRID, POUR LE MADRILIEN

Traditionnellement, de nombreux Espagnols en profitent pour déménager dans d’autres villes et régions ou déménager dans leurs propres lieux de résidence pour acheter, par exemple la célèbre loterie de Noël, manger dans des restaurants, rencontrer de la famille et des amis et voir l’éclairage et les spectacles. Noël, avec des foules dans les zones les plus centrales.

C’est le cas de la capitale de l’Espagne, visitée par des milliers de personnes d’autres régions pendant ces jours de l’année; mais cette fois ce ne sera pas le cas, car la région de Madrid sera fermée à la circulation jusqu’au 14 décembre, sauf pour des raisons justifiées.

Ainsi, ces quatre fêtes d’avant Noël se présentent cette année avec une ambiance «décaféinée» pour les madrilènes et «très paresseux» pour les commerçants, qui constatent le manque de touristes nationaux et étrangers.

Cependant, il y a des choses qui ne changent pas, comme le grand arbre de Noël dans la Puerta del Sol centrale ou sa crèche, qui cette année est à l’extérieur, mais qui reste une visite incontournable.

«Nous venons chaque année, nous pensions qu’ils n’allaient pas le mettre, mais nous avons déjà vu qu’ils le feraient, même si nous aurions aimé le voir dans d’autres circonstances», explique Aurora, l’une des personnes qui attend de pouvoir l’admirer.