Dans l’image, Cecilia P rez, Ministre de la justice du Paraguay. . / Nathalia Aguilar / Archives

Asunción, 20 novembre . .- La ministre de la Justice du Paraguay, Cecilia Pérez, et le coordinateur général de l’Agence espagnole de coopération internationale au développement (Aecid) au Paraguay, Fernando Rey, ont exprimé ce vendredi leur intérêt mutuel pour continuer à soutenir l’amélioration du système pénal des adolescents dans ce pays sud-américain.

Aecid a financé depuis la fin de 2019 le << Projet d'appui au renforcement de l'approche réparatrice dans les processus de responsabilité pénale des adolescents au Paraguay >>, administré par l’Organisation des États ibéro-américains (OEI) et exécuté par le Service national de l’attention. à l’adolescent délinquant (Senaai) du ministère de la Justice.

Le Paraguay et l’Espagne cherchent maintenant à mener à bien une deuxième phase de ce programme, qui commencerait à la fin de 2021 et durerait jusqu’en 2023, selon le ministère de la Justice dans un communiqué publié vendredi.

Pour cela, l’Ecide apporterait un fonds de 250 000 euros (296 418 dollars).

L’Espagne entend ainsi accompagner le Paraguay dans le renforcement du système pénal des adolescents et appliquer une approche de réinsertion des mineurs.

En outre, il est également prévu d’améliorer le fonctionnement des centres éducatifs avec un système de gestion informatique.

L’échange d’expériences entre l’Espagne et le Paraguay comprend également la formation de fonctionnaires du ministère de la Justice,

A l’issue de la réunion, Rey a souligné que le projet démarré fin 2019 “se passe bien”.

“Nous souhaitons élargir la coopération, car l’Espagne fait également un effort tout au long de son système de justice pénale réparatrice et partage ces échanges d’apprentissage avec le Paraguay”, a déclaré le coordinateur général d’Aecid dans le pays.

Lors de la réunion de ce vendredi, Pérez et Rey ont également passé en revue les programmes de coopération dans le domaine de la justice pénale avec une approche réparatrice.

L’Espagne et le Paraguay ont signé le 10 novembre le nouveau cadre d’association de pays (MAP) pour la période 2020-2023, un accord bilatéral de coopération pour le développement de priorités stratégiques dont le budget est estimé à 142 millions d’euros (environ 167 millions de dollars au taux de change actuel).