Vue des installations de l’aéroport Josep Tarradellas-El Prat de Barcelone qui sont en cours d’adaptation pour appliquer le nouveau protocole de sécurité dans les aéroports espagnols. . / Alejandro Garc a

Madrid, 23 novembre . .- L’Espagne exige à partir de ce lundi une PCR négative de coronavirus aux passagers qui entrent dans le pays par voie aérienne ou maritime en provenance de pays à risque de coronavirus, qui devra être réalisée 72 heures avant l’arrivée .

Les pays tiers considérés à risque sont ceux qui ont une incidence cumulée au cours des quatorze derniers jours de plus de 150 cas pour 100,0000 habitants, 65 actuellement, 28 de l’Union européenne et 37 de l’extérieur de l’UE, bien que la liste soit mise à jour tous les quinze jours .

Les mesures qui entrent en vigueur aujourd’hui s’ajoutent aux contrôles qui sont actuellement effectués sur tous les passagers internationaux aux points d’entrée, tels que la température, le visuel et le documentaire, selon la réglementation établie par le ministère de la Santé.

A partir de ce lundi, les passagers arrivant aux aéroports doivent se rendre aux guichets de contrôle, dans lesquels il y a des panneaux avec la légende «autorité sanitaire étrangère» et où les membres de Foreign Health seront chargés de recevoir le PCR qu’ils apportent.

Si les voyageurs n’emportent pas le PCR avec eux, afin qu’ils puissent être pénalisés, ils devront passer eux-mêmes le test d’antigène dans les zones autorisées des aéroports, où ils obtiendront le résultat du test dans environ une heure.

Si le passager a un résultat négatif, il peut continuer son voyage normalement, et s’il est positif, les protocoles d’alerte sanitaire établis seront activés, pour le référer à un centre de santé.

Les passagers qui présentent une PCR négative peuvent quitter l’aéroport à moins que les autres contrôles ne détectent des symptômes ou une suspicion de COVID-19, auquel cas ils devront subir un test antigénique rapide dans les mêmes aéroports.

Les agences de voyages, les voyagistes, les sociétés de transport aérien ou maritime et tout autre agent commercialisant des billets doivent informer les passagers de la nécessité de passer le test et de son caractère négatif.

Les dernières données proposées vendredi par le ministère espagnol de la Santé indiquaient 15156 nouveaux cas de COVID-19 et 328 décès, bien que la transmission du virus ait diminué pour le onzième jour consécutif et que l’incidence cumulée s’élevait à 419 cas pour 100000 habitants dans le dernier Quatorze jours.

Depuis le début de la pandémie, l’Espagne a enregistré 1 556 730 cas de coronavirus confirmés par des tests diagnostiques et 42 619 décès.