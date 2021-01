(Photo: Óscar Cañas – Europa Press)

L’ambassade d’Espagne au Mexique a rapporté sur ses réseaux sociaux que Tout voyageur du Mexique doit présenter un test COVID-19 PCR négatif pour entrer dans le pays. Cette mesure commencera à s’appliquer à partir de la première semaine de février.

Selon ce qui a été communiqué par le ministère de la Santé du pays européen, cet examen doit être effectué en un délai maximum de 72 heures avant l’arrivée. En cas de présentation de signes de la maladie lors des contrôles sanitaires à l’entrée, vous subirez un test de diagnostic dans le même aéroport.

Les exigences minimales que le document doit inclure sont: rédigé en espagnol, anglais, français ou allemand, nom et prénom du voyageur, passeport ou numéro d’identification, date du test, identification et coordonnées du centre de test, technicien et résultat du test négatif .

(Photo: Twitter @EmbEspMex)

Toute personne arrivant sans certification devra faire face à une sanction et subir un test de diagnostic d’antigène. Pour cette raison, l’ambassade a exhorté les agences de voyages, les voyagistes et les sociétés de transport aérien ou maritime à informer les passagers de cette obligation.

Cette mesure s’appliquera de la même manière à tout voyageur international venant, par voie aérienne ou maritime, d’un pays considéré comme à haut risque, quelle que soit sa nationalité. Par conséquent, la déclaration a averti que L’entrée peut être refusée aux ressortissants de pays tiers et de zones à risque.

Pour toute question ou clarification, vous pouvez consulter le lien: “QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES sur l’exigence des tests de diagnostic d’infection active (PDIA) pour COVID-19 aux voyageurs de pays à haut risque en Espagne.”

Le Mexique fait partie d’une longue liste de pays que l’Espagne considère comme à haut risque et dont les voyageurs sont invités à être testés négatifs au COVID-19 comme condition d’entrée. Cette liste a été approuvée le 11 novembre 2020 par la Direction générale de la santé publique et est mise à jour tous les 15 jours.

La liste comprend pays et régions de l’Union européenne (Allemagne, France, Portugal, Italie, entre autres) et pays tiers et zones à risque (États-Unis, Canada, Russie, Colombie, Royaume-Uni, entre autres).

(Photo: . / Manu Reino / fichier)

Le 24 janvier L’Allemagne a également annoncé qu’elle exigerait un test de coronavirus négatif pour les voyageurs en provenance de pays à haut risque., où le Mexique est inclus, et les zones avec des variantes du virus.

De cette manière, la nation germanique a établi trois catégories avec différentes normes de contrôle et de quarantaine:

– Régions à risque: seuil d’incidence supérieur à 50 nouvelles infections pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours. Cela s’applique actuellement à la plupart de l’Europe.

– Régions à haut risque: avec des taux d’infection nettement plus élevés que l’Allemagne, c’est-à-dire supérieurs à 200. Le Mexique fait partie de cette catégorie.

– Régions avec des variantes de virus: ceux dans lesquels des variantes hautement infectieuses du coronavirus ont été détectées, comme le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Afrique du Sud et le Brésil.

Les autres pays qui demandent également un test négatif pour le SRAS COV-2 à l’entrée sont: les États-Unis, le Canada, le Japon, Cuba et l’Angleterre.

