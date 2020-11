Le gouvernement espagnol a annoncé ce vendredi qu’il installerait des tentes et des camps temporaires d’urgence pour accueillir jusqu’à 7 000 personnes dans les îles Canaries, dans le cadre d’un plan visant à contenir les flux migratoires intenses dans cet archipel proche de l’Afrique.

Les mesures comprennent également le renforcement des équipes de sauvetage maritime dans la région et sont complétées par l’offensive diplomatique lancée depuis Madrid dans plusieurs pays africains pour empêcher le départ de navires précaires vers ces îles atlantiques.

Lors d’une visite dans l’archipel, dont les autorités régionales dénoncent la saturation du système d’accueil, le ministre de l’Inclusion, José Luis Escrivá, a annoncé la création dans des semaines de «tentes et camps d’urgence qui nous permettront de couvrir 7 000 places».

Ces dispositifs sont une solution temporaire tandis que le gouvernement adapte d’autres installations et bâtiments, pour la plupart donnés par l’armée, pour accueillir «plus stables» les nouveaux arrivants dans les îles.

Ces nouveaux lieux devraient permettre le transfert des 5500 migrants actuellement logés dans les hôtels, inhabituellement vides de touristes en raison de la pandémie, ainsi que plus d’un millier qui se trouvent toujours dans le port d’Arguineguín, objet de critiques des ONG en raison de sa saturation et de sa précarité. termes.

Le plan sera financé par 84 millions d’euros (99,7 millions de dollars) de fonds européens, a indiqué le ministre.

Les accords européens avec la Turquie, la Libye et le Maroc pour freiner l’immigration via la Méditerranée ont déplacé la pression sur cet archipel, qui a accueilli quelque 12000 personnes depuis septembre et plus de 18000 depuis le début de l’année, plus de dix fois par rapport à la même période de 2019 .

Ce flux a débordé le gouvernement espagnol, critiqué pour avoir improvisé avant cette crise. “Il est clair que nous aurions pu arriver plus tôt, nous aurions pu avoir plus de capacité d’anticipation”, a reconnu le ministre Escrivá.

Le président régional Ángel Victor Torres, qui accompagnait le ministre lors de la conférence de presse, a exigé le renvoi des migrants vers d’autres régions espagnoles pour décongestionner les systèmes d’accueil des Canaries.

“Les îles Canaries refusent catégoriquement d’être celles qui accueillent 100% de l’immigration qui atteint nos terres”, a déclaré Torres.

– Arrêter les départs à l’origine –

Le gouvernement privilégie cependant la négociation avec les pays d’origine pour arrêter les départs et réactiver les rapatriements interrompus par la pandémie.

“La politique migratoire est une politique globale, ce ne sont pas des raccourcis”, “et l’important c’est la sphère extérieure”, c’est-à-dire lutter contre les mafias migrantes, coopérer avec les pays d’origine et “protéger les vulnérables”, a-t-il déclaré ce vendredi dans Rabat le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, après avoir rencontré son homologue marocain.

Madrid procédera au “retour” des migrants “qui sont en situation irrégulière et ne sont pas créanciers de la protection internationale”, a déclaré Marlaska lors de sa visite au Maroc, d’où proviennent une bonne partie des immigrés qui arrivent aux îles Canaries.

De son côté, la ministre des Affaires étrangères, Arancha González, qui se rendra dimanche au Sénégal, a rencontré ce vendredi à Genève des représentants de l’Organisation internationale pour les migrations et du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR).

González a demandé à l’OIM sa “collaboration” pour mettre en œuvre le plan annoncé ce vendredi pour accueillir les migrants aux îles Canaries, selon un communiqué de son ministère.

