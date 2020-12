SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12/19 / 2020.- Les treize derniers jours de 2020 et les deux premiers de 2021 seront marqués à Tenerife par les restrictions avec lesquelles le gouvernement des îles Canaries veut éviter le deuxième confinement de l’île, dans lequel à partir de 00h00 ce samedi, les sorties et les entrées sont limitées. Dans l’image, une serveuse prend une table sur la terrasse d’une cafétéria à Santa Cruz de Tenerife après le décret du gouvernement des îles Canaries qui interdit la consommation intérieure dans les entreprises de restauration. . / Ramón de la Rocha

Madrid, 19 décembre . .- L’augmentation des infections à coronavirus depuis dix jours et la crainte d’une troisième vague d’épidémie obligent les autorités régionales espagnoles à réajuster et à resserrer les restrictions de voyage et de relations sociales, quoique d’une certaine manière disparates, en vue des fêtes de Noël imminentes.

En attendant le début de la vaccination le 27 décembre, le pays continue dans un état d’alarme, déclaré à nouveau le 25 octobre, pour contenir la deuxième vague, la plupart des régions étant fermées à la sortie et à l’entrée des personnes. (Sauf pour des raisons justifiées telles que les déplacements domicile-travail), les couvre-feux nocturnes et diverses limitations d’horaires et de capacité des activités sociales, hôtelières, commerciales, culturelles et sportives.

De cette façon, il est difficile de passer les jours de Noël et du Nouvel An dans des endroits où vous ne vivez pas normalement, sauf pour être avec des proches, et les rassemblements de vacances sont limités à un maximum de dix personnes, même si une poignée de régions l’ont réduit. six (sauf les cohabitants) par crainte d’une nouvelle épidémie virale.

En général, vous ne pourrez ni circuler ni rester sur la voie publique entre 1h30 et 6h le soir de Noël et le réveillon du Nouvel An.

CHANGEMENT DE TENDANCE ÉPIDÉMIQUE

L’Espagne est l’un des pays européens où avant et avec plus de force la deuxième vague d’infection a commencé, et aussi l’un des premiers où l’incidence des infections a commencé à diminuer, passant largement de plus de 500 cas pour cent mille habitants en 14 jours à la première Novembre, à 188,72 le 9 décembre.

Depuis, cependant, la transmission a rebondi et ce taux s’établit déjà à 214,1 cas en moyenne, a fait savoir ce vendredi le ministère espagnol de la Santé, loin de l’objectif idéal de 25.

Malgré tout, l’incidence espagnole est plus faible que dans d’autres pays européens comme la France (253,7 cas), l’Allemagne (373), l’Italie (400,2) et le Royaume-Uni (411,9).

Le gouvernement espagnol, sur la base des informations des régions, a signalé 11 815 infections et 149 décès supplémentaires hier, atteignant 1 797 236 cas et 48 926 décès depuis le début de l’épidémie.

En l’absence d’informations nationales sur les week-ends, certaines régions fournissent leurs propres données.

L’Andalousie (sud), la plus peuplée d’Espagne (8,4 millions d’habitants) a enregistré 1 192 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures (175 de plus que la veille) et 55 décès (13 de plus).

Le coronavirus continue d’augmenter en Catalogne (nord-est, 7,7 millions d’habitants), avec 2554 nouvelles infections confirmées aujourd’hui et 33 autres décès, et où l’incidence cumulée de deux semaines s’aggrave à 239,19 cas.

STOP AUX RELATIONS SOCIALES

Dans ce contexte, les gouvernements régionaux en appellent à la responsabilité citoyenne pour éviter les déplacements pendant les vacances de Noël, tout en approuvant des mesures plus drastiques.

Hier soir, la police a dû disperser un groupe d’environ 200 personnes à la résidence étudiante Galileo Galilei à Valence (est), où une épidémie de coronavirus avait déjà été détectée fin septembre.

Et avant Noël, la région valencienne est protégée et ne permettra que l’entrée des résidents sur son territoire; La Catalogne réduit la capacité et les heures d’hospitalité et de commerce et limite la mobilité à la zone locale; et l’Aragon (nord-est) maintient une circulation limitée entre ses trois provinces.

A partir de ce même samedi, et pendant 15 jours, les sorties et entrées seront limitées, sauf pour des raisons justifiées, sur l’île atlantique espagnole de Tenerife (îles Canaries), destination touristique très fréquentée par les Britanniques et les Allemands.

Le gouvernement régional des îles Canaries a décidé que toutes les personnes qui voyagent vers ces îles entre le 18 décembre et le 10 janvier de n’importe où en Espagne, à l’exception de celles de moins de six ans, doivent subir un test de covid-19 négatif. au cours des 72 heures précédentes, car les touristes étaient tenus de séjourner dans des hébergements réglementés.

Cela a conduit à de longues attentes aujourd’hui dans les laboratoires privés de Madrid pour un test de diagnostic par PCR.

Le déménagement en Castilla y León (centre nord) ne sera possible que pour rencontrer des membres de la famille, tandis que l’entrée ou la sortie de Navarre et du Pays basque (nord) nécessitera un sauf-conduit précisant l’adresse de l’hébergement, la raison, la date et le nom de la personne à qui qui est visité.

La région de Madrid réduit à six le nombre de personnes présentes dans les réunions sociales et familiales les jours de Noël les plus importants et ferme sur le périmètre entre le 23 décembre et le 6 janvier, sauf pour les proches.

Aujourd’hui, l’espoir de contrôler la pandémie réside dans les vaccins, qui en Espagne commenceront à être administrés d’ici une semaine, selon le gouvernement.

Les résidents des centres de santé et sociaux (maisons de repos et soins palliatifs) et leur personnel de premiers secours seront les premiers à être vaccinés.