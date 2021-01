L’équipe espagnole, dirigée par Rafael Nadal, affrontera la Grèce de Stefanos Tsitsipas et l’Australie d’Alex De Miñaur dans le groupe B de la Coupe ATP dans un tournoi qui servira de préparation à l’Open d’Australie. . / EPA / NOUFAL IBRAHIM / Archives

Melbourne (Australie), 22 janvier . .- L’équipe espagnole, dirigée par Rafael Nadal, affrontera la Grèce de Stefanos Tsitsipas et l’Australie d’Alex De Miñaur dans le groupe B de la Coupe ATP dans un tournoi qui servira de préparation pour l’Open d’Australie.

La deuxième édition de la compétition des équipes nationales organisée par le circuit ATP lui-même se tiendra du 1er au 5 février dans les installations de Melbourne Park et comportera la participation de seulement douze équipes nationales en tant que mesure appliquée dans le protocole anticovid.

Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi et avait comme invités spéciaux les anciens joueurs australiens Mark Philippoussis et Todd Woodbridge.

L’équipe espagnole, qui aura Pepe Vendrell comme capitaine, sera à nouveau représentée par Nadal et Roberto Bautista, l’élève de Vendrell, pour les matchs individuels; ainsi que Pablo Carreño et Marcel Granollers pour le double.

C’est pourquoi Nadal affrontera le sixième mondial classé Tsitsipas, dans le choc contre les Grecs, et avec le jeune De Miñaur (23e mondial), en ce qui concerne le duel contre l’équipe locale.

De son côté, Bautista aura un match moins exigeant face à la Grèce, étant donné qu’il affrontera Michail Pervolarakis (462e mondial) mais un match difficile contre l’Australie puisqu’il devra vaincre John Millman (38e mondial).

Le champion en titre de la Serbie, dirigé par le numéro un Novak Djokovic, est le favori d’un groupe A qui partagera avec l’Allemagne, dirigé par Alexander Zverev, et le Canada, dirigé par Denis Shapovalov.

Le troisième favori du championnat, l’Autriche, devra vaincre l’Italie et la France pour améliorer les performances de la dernière édition dans laquelle ils sont tombés au premier échange.

Dominic Thiem, premier autrichien classé et troisième au monde, affrontera l’Italien Matteo Berrettini et le Français Gael Monfils lors de la phase de groupes.

Enfin, le groupe D accueillera la Russie, l’Argentine et le Japon qui offriront des duels du plus haut niveau entre leurs premières têtes de série Daniil Medvedev, Diego Schwartzman et Kei Nishikori.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales, donc seuls trois des douze participants se diront au revoir après le premier obstacle.

Groupe A: Serbie, Allemagne et Canada

Groupe B: Espagne, Grèce et Australie

Groupe C: Autriche, Italie et France

Groupe D: Russie, Argentine et Japon

Capitaine du joueur d’équipe n ° 1

Serbie Novak Djokovic Viktor Troicki

Espagne Rafael Nadal Pepe Vendrell

Autriche Dominic Thiem Wolfgang Thiem

Russie Daniil Medvedev Evgeny Donskoy

Grèce Stefanos Tsitsipas Apostolos Tsitsipas

Allemagne Alexander Zverev Mischa Zverev

Argentine Diego Schwartzman Diego Schwartzman

Italie Matteo Berrettini Vincenzo Santopadre

Japon Kei Nishikori Max Mirnyi

France Gael Monfils Richard Ruckelshausen

Canada Denis Shapovalov Peter Polansky

Australie Alex de Miñaur Lleyton Hewitt