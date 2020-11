Le gouvernement espagnol propose Limitez les réunions familiales et sociales de Noël à six personnes, et décrétez un Couvre-feu nocturne entre 1 h et 6 h la veille de Noël et le réveillon du nouvel an, selon un projet auquel Europa Press et El Mundo ont eu accès.

«Il est recommandé de limiter la participation aux membres qui appartiennent au même groupe de coexistence. Dans le cas où un membre externe ne vit pas habituellement ensemble, les réunions seront de six personnes maximum “, lit-on dans le projet de document intitulé Propositions de mesures de santé publique contre Covid-19 pour la tenue Festivités de Noël, réalisées par le Ministère de la Santé et qui seront conduites au Conseil Interterritorial pour être analysées et débattues avec les communautés autonomes.

Aussi, lors des célébrations de Noël, «le confinement nocturne sera maintenu, ne pouvant sortir dans la rue aux heures établies dans chaque communauté autonome après la déclaration de l’état d’alarme. Alors que les 24 et 31 décembre “l’horaire sera prolongé, limitant la mobilité de 1 h 00 à 6 h 00” Actuellement, le couvre-feu des autonomies est à 23h00.

«Il est recommandé d’éviter ou de minimiser les rencontres dans la sphère sociale (fêtes de travail, anciens élèves, clubs sportifs, etc.). En cas de tenue, ce sera pour un maximum de six personnes et de préférence à l’extérieur (à l’extérieur ou sur des terrasses avec un maximum de deux murs) », précise le document.

Il est également invité à «éviter, en règle générale, les voyages qui ne sont pas strictement nécessaires». Les déplacements entre les communautés seront autorisés, mais avec la plus grande prudence. Dans le cas où “exceptionnellement” un déplacement doit être effectué sur le territoire national, tant intercommunautaire qu’intracommunautaire, “il doit se faire en toute sécurité: respect des recommandations indiquées dans chaque moyen de transport, utilisation d’un masque, lavage et maintien fréquents des mains distance physique », prévient le ministre de la Santé, cité par El Mundo.

En ce qui concerne les voyages internationaux, les personnes venant d’un pays ou d’une zone à risque doivent présenter un test PCR avec un résultat négatif, effectué 72 heures avant l’arrivée en Espagne. Si le test n’est pas effectué, les services de santé externes le feront à l’arrivée. Alors que les Espagnols qui voyagent à l’étranger doivent respecter «les règles ou restrictions qui s’appliquent dans les pays de destination».

En revanche, le gouvernement recommande aux étudiants universitaires qui rentrent chez eux pour les vacances “de limiter les interactions sociales les jours précédant leur retour et de prendre des mesures de prévention extrêmes”. «Une fois à la maison, ils devraient essayer de limiter les contacts, interagir principalement à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur et porter des masques», indique le document.