MADRID (AP) – Une grande partie de l’Espagne a eu du mal à revenir à la normale mardi après une chute de neige record de 30 heures suivie de températures extrêmement basses qui ont transformé la neige tombée en plaques de glace qui recouvraient les rues et les itinéraires dans des zones non habituées aux hivers extrêmes. .

Le porte-parole de l’agence météorologique AEMET, Rubén del Campo, a déclaré que les températures de la nuit précédente avaient été les plus basses depuis au moins 2001. Onze des 51 provinces et régions autonomes maintenaient le niveau d’alerte le plus élevé.

Les écoles sont restées fermées à Madrid et dans une grande partie du centre de l’Espagne, tandis que les équipes d’urgence ont eu du mal à ouvrir les routes, à nettoyer les arbres tombés, à réparer les câbles électriques et à assurer la distribution de nourriture et le vaccin contre le coronavirus.

Les autorités ont exhorté les gens à ne pas quitter la maison sauf pour des raisons essentielles, afin d’éviter les accidents qui pourraient aggraver le stress dans les salles d’urgence. Un hôpital militaire de la capitale a connu une augmentation inquiétante des cas de traumatisme, a déclaré lundi soir la ministre de la Défense, Margarita Robles.

Lors d’une visite au centre d’opérations d’une unité militaire d’urgence, le président du gouvernement Pedro Sánchez a remercié les équipes de protection civile et les soldats.

“Nous avons dû vivre des moments difficiles et complexes, mais nous avancerons car la société espagnole n’abandonne pas face à l’adversité”, a déclaré Sánchez dans des déclarations télévisées.

La ville de Bello, dans la province septentrionale de Teruel, a enregistré 25,4 degrés Celsius sous zéro, la température la plus basse depuis 1982.

À Madrid et dans ses environs, avec une population de 6,6 millions d’habitants, les thermomètres sont tombés à moins 16 du jour au lendemain. Cependant, la journée s’est levée ensoleillée, ce qui a donné un peu de répit aux personnes qui doivent aller travailler et aux équipes qui collectent la glace et les débris dans les rues.

Le conseil municipal a déclaré dans une évaluation préliminaire qu’au moins 150 000 des 800 000 arbres de Madrid sont tombés sous le poids de la neige.

Le département régional de la santé a déclaré à l’Associated Press que le retard n’affecterait pas de manière prévisible la campagne de vaccination locale, qui se poursuivait dans les maisons de retraite et parmi les agents de santé ayant reçu des doses précédemment.

Au siège de SUMMA 112, le service d’urgence de Madrid, un centre de vaccination improvisé a été installé au sous-sol d’un entrepôt pour vacciner environ 1 500 employés.

“Il est très important pour la population mondiale que nous soyons tous vaccinés pour mettre fin à cette pandémie”, a déclaré le ambulancier Pedro Lara après avoir reçu sa première dose mardi. “C’est le seul moyen d’y mettre fin. Nous, agents de santé, avons rempli notre obligation d’être ici pour nous faire vacciner volontairement et nous espérons que nous suivrons tous le même chemin.”

L’aéroport de la capitale, le plus fréquenté du pays, devrait rouvrir dans les prochaines heures et le service ferroviaire rouvre lentement.