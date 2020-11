Vue générale du bâtiment du NASDAQ avec publicité bancaire BBVA, à Times Square à New York City (USA). . / Kena Betancur / Archives

Madrid, 16 novembre . .- La BBVA espagnole a conclu avec le PNC Financial Services Group la vente de 100% de sa filiale BBVA USA Bancshares, la société qui détient, à son tour, tout le capital-actions de la banque BBVA USA , ainsi que d’autres sociétés du groupe aux États-Unis pour environ 9 700 millions d’euros (environ 11 600 millions de dollars).

Dans un événement pertinent adressé ce lundi au superviseur espagnol, la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV), BBVA a expliqué que l’accord conclu n’incluait pas la vente de l’activité institutionnelle du groupe BBVA développée par l’intermédiaire de son courtier BBVA Securities Inc. ni la participation dans Propel Venture Partners US Fund I, LP

L’activité exclue de l’opération sera transférée par BBVA USA Bancshares aux entités du groupe BBVA avant la clôture de l’opération.

BBVA continuera à développer l’activité de gros qu’elle exerce actuellement via sa succursale de New York, a ajouté la banque.

Le prix de la transaction, qui sera payé entièrement en numéraire comme expliqué par l’entité, s’élève à environ 11,6 milliards de dollars américains, ce qui équivaut à environ 9,7 milliards d’euros.

BBVA s’attend à ce que l’opération annoncée ce lundi génère un impact positif sur le ratio de fonds propres Common Equity Tier 1 («full-charge») du groupe d’environ 300 points de base et un résultat positif net d’impôts d’environ 580 millions d’euros (686, 4 millions de dollars).

La clôture de l’opération, qui est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires des autorités compétentes, devrait être clôturée mi-2021.