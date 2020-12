Alessandra Rosaldo a partagé le chant de Noël Derbez. La famille a de nouveau donné de quoi parler en cette saison des fêtes (Vidéo: Instagram @alexrosaldo)

On sait que les Derbez sont des amoureux de Noël et chaque année ils partagent avec leurs adeptes leurs vêtements, cadeaux et décorations de saison pour montrer l’émotion que vit la famille en cette saison de décembre.

Et c’est que récemment les personnages populaires du show business mexicain ont été au milieu de la polémique Eh bien, certaines personnes dans le public leur ont reproché de montrer une décoration de Noël assez ostentatoire sur leurs réseaux sociauxComme un arbre géant avec d’énormes sphères métalliques au centre de la pièce, ou des ornements grandeur nature dans le jardin de la maison qu’ils partagent à Los Angeles. Et c’est que peu d’utilisateurs se sont lancés contre lui en s’assurant que la famille se concentrait trop sur l’aspect matériel de la fête, laissant de côté les sentiments humains tels que la noblesse, l’empathie et l’humilité.

Cette fois n’a pas été l’exception et Alessandra Rosaldo, épouse d’Eugenio Derbez et belle-mère de Vadhir, Aislinn et José Eduardo, a partagé sur son compte Instagram une nouvelle vidéo qui montre l’esprit de Noël que la famille cherche à partager avec votre public à ces dates. Dans celui-ci, tous les membres de la famille sont vus dans un escalier où Aitana et ses frères étaient logés dans ce que, selon les mots de la chanteuse de Sentidos opposés, elle (dé) construisait le chant à sa manière tandis que la famille il apparaît dansant côte à côte au rythme de «Los Derbez en el río de viaje otra vez», une version humoristique du chant de Noël emblématique.

Chaque année, la famille partage des aspects de la décoration de sa maison (Photo: Instagram @aislinnderbez)

C’est ainsi que la famille a montré, dans la voix d’Alessandra, sa propre version du classique Fish in the River, avec lequel ils ont précisé que la deuxième saison du succès télé réalité qui a été créée en 2019 par une plateforme de contenu en streaming: Lors d’un voyage avec le Derbez, une émission très bien accueillie par le public mexicain.

Dans ce projet, le public a pu en apprendre davantage sur des aspects de la famille jusqu’alors inconnus, mais on s’attend à ce que pour cette nouvelle tranche de chapitres, ni Mauricio Ochmann ni le petit Kailani ne soient présents, en raison de la séparation qui au milieu des années avait les acteurs.

«Mais regardez le Derbez qui traverse la rivière et José Eduardo boit même si c’est interdit. Ils bougent et bougent et bougent à nouveau, et les Derbez unis voyageront à nouveau », dit la nouvelle version de la famille et bien que ce chant de Noël n’ait qu’un seul couplet, il est devenu l’un des plus accrocheurs de cette fin 2020, il est donc prévu que, comme cela a déjà été beaucoup spéculé, qu’Alessandra reprenne sa carrière musicale et a enregistré un album inédit avec Chacho Gaytán, avec qui il a formé le duo électropop à succès des années 90, Sentidos Opuestos.

Un immense sapin fait partie de la décoration de la pièce (Photo: Instagram @alexrosaldo)

Et c’est que sans crainte de critiques et d’accusations contre la famille, Eugenio et Alessandra ont montré leur esprit festif en partageant avec leurs adeptes la somptueuse décoration qu’ils ont placée dans chaque recoin de leur maison.

Il y a un jour à peine, Alessandra a montré à travers une diffusion en direct sur son compte Instagram la décoration élégante de la table où ils dîneront ce réveillon de Noël, qui se compose d’un lustre au centre, de la vaisselle au design exclusif, des couverts en argent et or, des serviettes. et des verres roses assortis et pour fermer “en un clin d’œil” également un dessert en forme de sapin de Noël et le nom de chaque invité à la table de la famille Derbez.

