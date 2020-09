L’essai britannique d’un vaccin de premier plan contre le coronavirus, qui a été brusquement interrompu la semaine dernière en raison de problèmes de sécurité, a repris samedi après que l’université effectuant l’essai a déclaré qu’un comité indépendant avait conclu qu’il était sûr de le faire.

L’Université d’Oxford et la société pharmaceutique AstraZeneca ont suspendu le recrutement dans les essais mondiaux de leur vaccin candidat le 6 septembre, après qu’une personne participant à l’essai au Royaume-Uni ait eu un effet indésirable.

Les scientifiques disent qu’une pause n’est pas rare dans les grands essais et qu’une reprise rapide des tests était attendue. L’épisode montre que le procès est soigné, disent-ils.

«Comme quiconque connaît l’importance des vaccins, je suis très heureux que l’essai se poursuive», déclare Klaus Stöhr, chercheur à la retraite sur la grippe qui dirigeait la division de recherche et d’épidémiologie de l’Organisation mondiale de la santé pour le syndrome respiratoire aigu sévère.

Mais certains scientifiques ont critiqué les commanditaires de l’essai pour ne pas avoir divulgué plus d’informations sur la raison de la pause et leur prise de décision.

L’Université d’Oxford et AstraZeneca n’ont pas encore publié de détails sur l’effet indésirable qui a conduit à la suspension du procès et sur la manière dont la décision de reprendre l’étude britannique a été prise. On ne sait pas non plus si les essais du vaccin en Afrique du Sud, au Brésil et aux États-Unis reprendront également.

Marie-Paule Kieny, chercheuse en vaccins à l’INSERM, l’institut national français de recherche en santé à Paris, espère que les groupes de recherche travaillant sur ce vaccin ou d’autres vaccins contre le coronavirus partageront plus d’informations sur les essais cliniques à venir. La barre de transparence devrait être fixée beaucoup plus haut que ce dernier exemple, dit Kieny. «Quand un vaccin sera finalement rendu disponible, la confiance du public sera primordiale pour garantir un impact sur la santé publique. Et la confiance a besoin de transparence. »

