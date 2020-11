LA HAVANE (AP) – La tempête tropicale Eta a pénétré le territoire cubain tôt dimanche, se déplaçant lentement et provoquant l’inondation des rivières et l’inondation des zones côtières tout en évacuant les familles.

Il n’y a pas eu de victimes à Cuba, mais le météore en a déjà tué des dizaines en Amérique centrale et à la frontière sud du Mexique où il est passé les jours précédents. Au Guatemala, ils recherchent des survivants.

Les autorités cubaines ont signalé que 25 000 personnes avaient été évacuées de manière préventive dans la province de Villa Clara et qu’un nombre non encore identifié quittaient leurs maisons dans les zones basses de Sancti Spíritus et Ciego de Ávila.

L’Institut cubain de météorologie a déterminé qu’Eta est entrée sur la côte sud vers 4h30 du matin, heure locale, aux limites de Sancti Spíritus et Ciego de Ávila avec des vents soutenus de 100 kilomètres à l’heure et des rafales plus élevées. Il maintiendra un cap nord-nord-est avec une diminution de sa vitesse de translation.

Des inondations ont été enregistrées dans la rivière Chambas à Ciego de Ávila et même dans la rivière Vicana, dans la province de Granma. La population locale a signalé de fortes averses et des vagues pouvant atteindre quatre mètres dans les zones côtières.

Mais au fil des heures, la situation à La Havane a commencé à s’inquiéter, puisque de la sortie à la mer d’Eta vers la Floride, des inondations côtières sont attendues sur le Malecón de la capitale avec des zones particulièrement basses.

Pendant ce temps, les secouristes au Guatemala ont continué à rechercher des personnes qui auraient été enterrées par un énorme glissement de terrain causé par la pluie. Les autorités ont confirmé 15 morts et au moins 109 disparus au Guatemala, dont beaucoup dans le glissement de terrain de San Cristóbal Verapaz.

Le pape François a évoqué ce dimanche la population d’Amérique centrale, frappée “par un violent ouragan, qui a fait de nombreuses victimes et d’énormes dégâts, également aggravés par la situation déjà difficile due à la pandémie”. S’adressant aux fidèles rassemblés place Saint-Pierre, François a prié pour que «le Seigneur reçoive les défunts, réconforte leurs familles et soutienne tous ceux qui ont été mis à l’épreuve, ainsi que tous ceux qui font tout. ce qui est possible pour les aider ».

Le Centre national des ouragans des États-Unis a émis des avertissements de tempête tropicale pour le sud de la Floride et les Keys, ainsi que plusieurs avertissements pour le centre de Cuba. Certaines parties du sud de la Floride et des Keys étaient sous surveillance d’ouragan.

Le météore a été trouvé à 60 miles (95 kilomètres) au sud-ouest de Canagua, Cuba dimanche matin et se déplaçait vers le nord-est à 12 mph (19 km / h) avec des vents de 60 mph (95 km / h). La tempête devrait frapper les Keys et le sud de la Floride dimanche soir ou lundi.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré samedi l’état d’urgence dans huit comtés aux confins de l’État face à l’avance d’Eta et a demandé aux habitants de s’approvisionner. Le sud de la Floride a commencé à vider les ports et quelques abris ont été ouverts à Miami et dans les Keys de Floride pour les personnes vivant dans des véhicules récréatifs ou des zones basses.

Le comté de Miami-Dade a déclaré l’état d’urgence vendredi soir et a noté qu’il y aurait un avertissement d’inondation actif jusqu’à mardi soir.

Plus au sud, dans les Keys, les autorités surveillaient de près les mouvements du météore, même si, pour le moment, elles n’avaient pas l’intention d’évacuer les touristes ou les résidents. Ils ont exhorté la population à sécuriser ses bateaux et ont exhorté les visiteurs à reconsidérer leurs plans jusqu’à ce que la tempête soit passée.

Eta est devenu un ouragan de catégorie 4, et les autorités du Panama au Mexique ont continué d’évaluer les dégâts après plusieurs jours de pluies torrentielles cette semaine.

Au Guatemala, les équipes de recherche ont d’abord dû surmonter de multiples glissements de terrain et de la boue profonde juste pour atteindre l’endroit où les autorités estiment qu’environ 150 maisons ont été dévastées.

Dans le Honduras voisin, María Elena Mejía Guadron, 68 ans, est décédée lorsque les eaux boueuses de la rivière Chamelecón ont inondé le quartier de Planeta à San Pedro Sula jeudi avant l’aube.

Mirian Esperanza Nájera Mejía avait évacué sa maison pendant la nuit avec ses deux enfants et Mejía, sa mère. Mais, alors qu’elle s’accrochait fermement à ses enfants, le courant a entraîné Mejía.

Dans le sud du Mexique, de l’autre côté de la frontière avec le Guatemala, 20 personnes sont mortes après de fortes pluies associées à Eta ont provoqué des glissements de terrain et des inondations dans les ruisseaux et les rivières, selon Elías Morales Rodríguez, un responsable de la protection civile de l’État du Chiapas.

Le pire incident au Mexique s’est produit dans la municipalité montagneuse de Chenalhó, où 10 personnes ont été emportées par un ruisseau gonflé à cause de la pluie; leurs corps ont été retrouvés plus tard en aval.

Les inondations dans l’État voisin de Tabasco ont été si importantes que le président Andrés Manuel López Obrador a écourté un voyage dans l’ouest du Mexique pour se rendre dans son État d’origine de Tabasco et superviser les efforts de secours.

L’ouragan Eta a atteint le nord-est du Nicaragua et a déversé des pluies torrentielles pendant des jours alors qu’il s’approchait lentement de la côte.

Les journalistes d’Associated Press Marlon González à Tegucigalpa et Sonia Pérez D au Guatemala ont contribué à ce rapport.