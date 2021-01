Dans la course politique pour avoir le vaccin en premier, Bolsonaro a misé toutes ses puces sur celui produit par AstraZeneca et l’Université britannique d’Oxford, avec un transfert de technologie à la Fondation d’État Oswaldo Cruz (Fiocruz) et a anticipé l’achat de 110 millions de doses. . / Juan Ignacio Roncoroni / Archives

Recife (Brésil), 15 janvier . .- L’État brésilien de Bahia (nord-est) a demandé ce vendredi au bureau du procureur régional de faire une demande à la Cour fédérale suprême (STF), la plus haute cour de justice du pays, pour l’achat et utilisation d’urgence du vaccin russe Spoutnik V.

“Nous avons un contrat d’approvisionnement prioritaire et nous avons des conditions pour placer ce vaccin à Bahia. Nous ne pouvons pas voir des citoyens de Bahia et des Brésiliens mourir passivement”, a déclaré le gouverneur Rui Costa, du Parti des travailleurs (PT), dans un communiqué. .

Bahía et le Paraná (sud), un État frontalier avec l’Argentine et le Paraguay, ont un accord préétabli avec le gouvernement de la Russie pour l’acquisition et l’utilisation du vaccin russe, qui ne fait pas encore partie de la liste des vaccins analysés par l’Agence nationale de surveillance de la santé (Anvisa, régulateur).

“Dans une insensibilité absolue, les autorités fédérales restent les bras croisés et ne font que répéter qu’elles ne peuvent rien faire. Il valait mieux que chacune demande la démission ou la démission du poste qu’elles occupent si elles ne peuvent rien faire”, a conclu Costa, sans faire directement référence à la président, Jair Bolsonaro.

Bolsonaro, l’un des leaders mondiaux les plus sceptiques de la pandémie, a annoncé vendredi un nouveau retard dans la logistique pour amener deux millions de doses du vaccin anticovide du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca fabriqué en Inde, une nouvelle qui a provoqué un cacelorazo de protester dans diverses villes.

Avec le report imminent du début de la campagne de vaccination massive, qui est prévue mercredi, Bolsonaro a désormais fait appel au vaccin du laboratoire chinois Sinovac et que le chef de l’Etat en est venu à qualifier de dénigrement «celui de ce pays».

L’Institut Butantán, référence immunologique en Amérique latine et rattaché au gouvernement de l’état de Sao Paulo, dirigé par Joao Doria, l’un des principaux rivaux politiques de Bolsonaro, a déjà six millions de doses prêtes du laboratoire chinois Sinovac et a démarré la production locale du immuniser.

Dans la course politique pour avoir le vaccin en premier, Bolsonaro a misé toutes ses puces sur celui produit par AstraZeneca et l’Université britannique d’Oxford, avec un transfert de technologie à la Fondation d’État Oswaldo Cruz (Fiocruz) et a anticipé l’achat de 110 millions de doses.

Cependant, sans avoir le vaccin, le gouvernement fédéral a demandé à l’Institut Butantan ses six millions de doses, initialement réservées à l’Etat de Sao Paulo, le plus touché par la pandémie, pour la campagne nationale de vaccination.

Anvisa décidera dimanche prochain de l’utilisation d’urgence des vaccins Sinovac et AstraZeneca, les seuls à avoir présenté la documentation pour l’aval et leur utilisation à caractère d’urgence.

Deux autres vaccins, celui du consortium américano-allemand Pfizer-BioNTech et celui du belge Janssen, la branche européenne de la multinationale nord-américaine Johnson & Johnson, mènent également des études en trois phases au Brésil avec des volontaires, mais aucun n’a demandé leur utilisation au régulateur. urgence jusqu’à présent.

Les vaccins Sputnik V et Covaxin, du laboratoire indien Bharat Biotech et qui sont destinés à être acquis par des cliniques privées, peuvent être inclus dans la catégorie de vaccination bien qu’ils n’aient pas eu d’études antérieures dans le pays tant qu’ils reçoivent l’aval du régulateur sanitaire. .

Le Brésil a dépassé les 208 000 décès liés à la covid-19 ce vendredi et accumule près de 8,4 millions de cas confirmés.