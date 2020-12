15 minutes. La Californie, qui avec ses près de 40 millions d’habitants est l’État le plus peuplé des États-Unis, a présenté lundi sa propre application de recherche de contacts pour COVID-19, basée sur une technologie développée conjointement par Google et Apple qui utilise Bluetooth.

En mars et avril, les gouvernements et les entreprises technologiques du monde entier ont fait la promotion de ces applications en tant que support clé contre le coronavirus. Cependant, la Californie a mis neuf mois pour présenter le sien et cela ne devrait pas changer de manière significative la situation pandémique actuelle.

Son téléchargement et son utilisation sont volontaires, tout comme la décision de partager les informations en cas de test positif au COVID-19.

“C’est un processus privé, anonyme et sécurisé. C’est l’un des nombreux outils dont dispose l’État dans sa stratégie axée sur les données pour aider à atténuer la propagation du virus”, a déclaré le gouverneur de Californie dans un communiqué lors de la présentation de l’application. Démocrate Gavin Newsom.

Comment ça marche?

Le 20 mai, Apple et Google (les deux fabricants qui dominent le marché mondial des systèmes d’exploitation de téléphonie mobile) ont lancé une interface de programmation d’application (API) développée conjointement et compatible pour Android et iOS.

L’idée était que les gouvernements et les autorités sanitaires du monde entier utiliser cette API comme base pour développer leurs propres applications, ce que la Californie a fait.

Dans le cas californien, une fois que les utilisateurs ont téléchargé CA Notify à partir de jeudi, quand il sera disponible, ils doivent activer le Bluetooth du téléphone. Cela enregistrera les appareils des autres utilisateurs qui se trouvent à moins de 1,8 mètre.

Si une personne testée positive pour le SRAS-CoV-2 et entre ces informations dans l’application, les utilisateurs qui ont été en contact avec elle au cours des quatorze derniers jours ils recevront un avis sur leur téléphone, sans que ces données ou l’identité des personnes ne soient centralisées dans une base de données ou accessibles à des tiers – le processus est complètement anonyme.

COVID-19 en Californie

Quelque 33 millions de résidents de différentes régions de Californie ont été contraints de rester chez eux en confinement strict lundi alors que le nombre d’hospitalisations pour COVID-19 dans cet État augmentait.

Les restrictions, les plus sévères depuis la première vague de mars et avril, entraînent la fermeture de coiffeurs, salons de beauté, aires de jeux, bars, caves, cinémas, musées et zoos. Ils ont également fermé les restaurants, qui ne pourront continuer qu’à servir des plats à emporter et à faire des livraisons à domicile.