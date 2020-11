Ils allaient rouvrir la deuxième quinzaine de juillet, mais la réouverture se fera, s’il n’y a pas de nouveaux retards de premières, dans la première semaine d’août / Lanza

Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager sur mail Partager sur WhatsApp

Les cinémas Ciutarrealeños espèrent rouvrir la première semaine d’août si les premières des principaux distributeurs américains ne sont pas reportées à nouveau

Les grandes premières sont retardées. Certains étaient prévus pour juin et d’autres pour juillet et les grands distributeurs, principalement américains, compte tenu de la situation de la pandémie aux États-Unis, les reportent pour l’instant à août, de sorte que les citoyens de Las Vías n’ouvriront que le mois prochain, lorsque il existe une offre attractive qui rend la réouverture viable.

“Walt Disney, Warner, Paramount et Universal, ils sont tous américains et regardent comment ils sont aux États-Unis”, avec ce qu’ils retardent les premières, déclare Carmen Romero, directrice de Las Vías, qui estime que les cinémas ouvriront la première semaine de Août, pour le vendredi 7 ou le samedi 8, tant que les premières ne sont pas reportées à nouveau, ce qui, en revanche, «se communique du jour au lendemain».

Après avoir été confiné pendant plusieurs mois, au cours desquels séries et films ont été consommés à la maison «par un tube», «on ne peut pas ouvrir quatorze salles» s’il n’y a pas une offre suffisamment suggestive de nouveaux titres. «Nous dépendons de l’Amérique», du moment où les grands distributeurs donneront le feu vert aux premières mondiales, dit Romero, qui souligne que ce serait un désastre de rouvrir avec des titres avant la pandémie ou de l’année dernière.

“Vous ne pouvez pas remplir quatorze salles avec deux nouvelles sorties, vous devez avoir de grandes premières”, souligne le responsable de Las Vías, où il est prévu de prévoir plus de temps entre les spectacles pour le nettoyage et la désinfection des salles et des mesures de sécurité seront appliquées comme signalétique au sol pour garder des distances minimales, distributeurs de gel hydroalcoolique et tapis avec désinfectant pour les pieds, en plus de l’utilisation de masques.

Rubriques connexes