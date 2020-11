L’État du Mexique dépasse les 100000 cas cumulés de COVID-19 (Photo: . / Jorge Núñez)

L’État du Mexique, entité gouvernée par Alfredo del Mazo, est devenu le deuxième entité, après la capitale mexicaine, pour atteindre le chiffre de 100000 cas confirmés cumulés de COVID-19.

Dans sa dernière coupe informative, le Secrétariat d’État à la santé a enregistré un total de 100 040 cas positifs détectés par le laboratoire, répartis dans chacune des 15 communes de l’entité.

De plus, ils ont confirmé que 62 661 patients mexicains diagnostiqués avec la maladie ont déjà été libérés. D’autre part, ils ont révélé 133 014 diagnostics négatifs, 25 878 suspects et 13 922 décès.

Parmi les cas qui jusqu’à présent restent sous surveillance ou actifs, l’agence de santé a signalé que 19608 personnes sont isolées comme mesure pour éliminer les chaînes de contagion.

Ils ont également enregistré 1943 personnes présentant des symptômes sévères et prises en charge dans les hôpitaux publics et 1 906 autres Mexicains qui sont «dans différentes régions du pays».

Pour sa part, le gouverneur Alfredo del Mazo a demandé à la population de “Ne baissez pas votre garde”, tandis que le secrétaire à la Santé, Gabriel O’Shea Cuevas, a réitéré l’importance de respecter tous les protocoles de santé dans les espaces publics ou privés ouverts et fermés.

L’entité renforcera les mesures dans les espaces communs, les espaces publics, les loisirs et les commerces (Photo: . / Luis Torres)

La mesure la plus pertinente, a-t-il expliqué dans un communiqué officiel, est la distance saine. Auparavant, il prévenait que “lors de la visite des lieux publics, un espace de deux à trois bras équivalent à 1,5 mètre devrait être adopté, comme dans les restaurants, les lieux de travail, les rangées, les ascenseurs, les cinémas, les auditoriums ou les théâtres”.

En plus de cette mesure, les autorités épidémiologiques ont recommandé à la population utilisation de masques faciaux en quittant la maison; à l’intérieur de leurs maisons, nettoyer et désinfecter correctement les espaces communs Oui lieu de travail en cas de bureau à domicile.

Dernier point mais non le moindre, ils ont noté un lavage constant des mains. Chacun de ces éléments, ont-ils assuré, sont des habitudes fondamentales pour réduire les risques de contracter cette maladie.

De plus, ils ont rappelé aux gens qu’en cas d’éventuels symptômes d’infection respiratoire, celle-ci peut être marquée au ligne d’urgence 800900 32 00 pour des conseils ou des soins médicaux immédiats.

Aussi, à partir des numéros précédents, l’État du Mexique restera orange ou à haut risque du feu national épidémiologique au cours de la semaine suivante.

Les autorités sanitaires ont signalé qu’à ce jour, deux municipalités enregistrent entre 1 et 10 cas de COVID-19, 9 entre 11 et 33 cas; 19 ont déclaré entre 34 et 66 ans; 15 entre 67 et 99 cas; 73 de plus entre 100 et 3506 cas, tandis que un seul, Ecatepec de Morelos, enregistre entre 8968 et 11923 cas de coronavirus.

Ecatepec de Morelos enregistre entre 8968 et 11923 cas de coronavirus (Photo: Infobae México)

Alfredo del Mazo, gouverneur de l’État du Mexique, a rapporté via les réseaux sociaux qu’en raison de la phase orange et de l’augmentation des infections ou des hospitalisations dans l’entité, de nouvelles mesures peuvent être mises en œuvre dans les activités économiques.

“Nous constatons avec inquiétude que dans la plupart des pays du monde, il y a une tendance à la hausse du nombre d’infections et d’hospitalisations”, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son Twitter officiel.

À partir du lundi 23 novembre, les restaurants du État de Mexico devront fournir le service uniquement jusqu’à 10h00 du soir, au moins jusqu’à réduire le risque de contagion.

Par contre, pour éviter les foules, les espaces qui doivent fermer leurs portes à 19h00 sont less grands magasins, centres commerciaux et places, cinémas, théâtres et auditoriums, gymnases, sports et piscines, zoos, parcs et espaces pour les activités physiques.

Enfin, le gouverneur de l’entité a indiqué que Tous les bars, casinos, discothèques ou lieux d’événements sociaux continueront d’être fermés.

