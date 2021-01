15 minutes. Les chefs d’état-major interarmées des États-Unis, qui regroupent les principaux généraux de l’armée, ont condamné mardi l’attaque violente contre le Capitole, dans laquelle cinq personnes sont mortes, et ont reconnu que le 20 janvier le démocrate Joe Biden deviendrait le commandant. en chef des forces armées du pays.

<< Le 20 janvier 2021, conformément à la Constitution, confirmée par les États et les tribunaux et certifiée par le Congrès, le président élu Joe Biden prendra le relais et deviendra notre 46e commandant en chef», ont déclaré les généraux dans un mémorandum cité par les médias locaux.

La déclaration est intervenue près d’une semaine après que les partisans du président sortant Donald Trump ont pris d’assaut le complexe législatif américain emblématique.

L’agression s’est produite alors que les législateurs procédaient à la certification de la victoire électorale de Biden. C’est quelque chose que Trump a remis en question lorsqu’il a dénoncé, sans présenter de preuves, qu’il avait été victime de fraude lors des élections de novembre dernier.

Critique de l’assaut du Capitole

Le commandement militaire a également estimé que les événements récents constituent “une attaque directe contre le Congrès, le bâtiment du Capitole et notre processus constitutionnel“.

“Nous soutenons et défendons la Constitution. Tout acte qui perturbe le processus constitutionnel va non seulement à l’encontre de nos traditions, de nos valeurs et de notre serment, mais aussi contre la loi”, soulignent-ils.

Les membres de l’état-major ont indiqué que les actions menées au Capitole étaient “incompatibles avec l’état de droit” et ont souligné qu’ils défendaient la Constitution.

“En tant que membres du service, nous devons incarner les valeurs et les idéaux de la nation«Ils ont également appelé les hommes et les femmes qui composent les forces armées à se préparer, à garder les yeux fixés sur l’horizon et à rester concentrés sur la mission.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a mis en garde lundi dans un bulletin interne sur la menace de “manifestations armées” dans tout le pays depuis samedi, d’un “soulèvement” au niveau national et d’une nouvelle tentative d’assaut du Capitole depuis le Dimanche et jusqu’à l’inauguration de Biden.

Avant la cérémonie d’inauguration, Washington sera renforcée avec plus de 10 000 membres de la Garde nationale pour assurer la sécurité.