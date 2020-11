Plusieurs roquettes ont été tirées ces dernières heures contre Asmara, la capitale de l’Érythrée, depuis la région dissidente voisine de Tigré, en Éthiopie, où les forces gouvernementales affirment avoir pris le contrôle samedi.

Dimanche matin, il n’a pas encore pu être vérifié de manière indépendante si la ville de Mekele, la capitale de Tigré, était entièrement sous le contrôle de l’armée fédérale éthiopienne, dont le porte-parole, Mohamed Tesema, a déclaré à l’. que des opérations y étaient en cours “. très bien”.

Avec une population de 500000 habitants avant le début du conflit, Mekele est également le bastion des dirigeants du Front de libération du peuple de Tigré (TPLF), contre lesquels le gouvernement éthiopien mène une opération militaire depuis le 4 novembre pour les remplacer – comme il l’a dit – par des «institutions légitimes».

La chute de la capitale régionale a été l’un des principaux objectifs de la «dernière phase» de l’intervention militaire, qui comprend également l’arrestation des dirigeants de Tigré, désormais «expulsés» par l’armée.

Cependant, samedi soir, une série de roquettes a été tirée depuis Tigré sur la capitale de l’Érythrée, un pays voisin en conflit avec le TPLF, ont indiqué dimanche des sources diplomatiques.

“Vers 22h13 le 28 novembre, il y a eu six explosions à Asmara”, a déclaré l’ambassade américaine en Érythrée sur son site Internet.

Deux diplomates basés à Addis-Abeba ont déclaré à l’. que plusieurs roquettes lancées samedi soir avaient visé la capitale érythréenne, à environ 130 km au nord de Tigré, apparemment contre l’aéroport et les installations militaires. Il n’y a aucune information sur les victimes ou les dommages.

C’est la troisième fois qu’Asmara est la cible de roquettes tirées de Tigré, après avoir été attaquée vendredi soir et à la mi-novembre.

Le TPLF a revendiqué la responsabilité du premier tir, accusant l’Érythrée d’avoir aidé l’armée éthiopienne, mais n’a pas commenté les deux suivants. Ni l’Éthiopie ni l’Érythrée n’ont réagi.

– “Reconstruire” Tigré –

Samedi, les autorités de Tigré ont affirmé à la télévision locale que “des tirs d’armes lourdes” frappaient Mekele, une information confirmée à l’. par deux responsables humanitaires.

Quelques heures plus tard, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré sur Twitter que l’armée s’était emparée de Mekele et avait “mené et achevé des opérations militaires” dans la région.

Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel de la paix et maintenant chef de guerre, a également déclaré samedi dans un communiqué que les militaires avaient pris le contrôle de l’administration régionale et «menaient l’opération avec la précision et le soin nécessaires. (…) pour garantir que les civils ne sont pas visés. “

“Nous avons maintenant devant nous la tâche cruciale de reconstruire ce qui a été détruit, de réparer ce qui a été endommagé, de ramener ceux qui ont fui, avec un retour à la normale pour les habitants de la région de Tigré comme notre priorité absolue.” a écrit le Premier ministre.

La communauté internationale est préoccupée depuis le début du conflit par d’éventuels «crimes de guerre» en Éthiopie et a tenté en vain de faire pression sur Abiy Ahmed pour qu’il accepte la médiation.

Des informations précises sur le conflit ne sont pas disponibles à ce jour, mais plusieurs milliers de personnes seraient mortes dans les combats, tandis que plus de 43 000 Éthiopiens ont fui vers le Soudan voisin.

rcb-str-md / bl-pc / mis