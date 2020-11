Camp Um-Rakoba de réfugiés éthiopiens fuyant les combats en cours dans la région du Tigré, à la frontière soudano-éthiopienne, dans l’État d’Al-Qadarif, Soudan, 23 novembre 2020. REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah

GOODBYE ABEBA / NAIROBI, 24 novembre (.) – Le gouvernement éthiopien a déclaré mardi que les soldats tigré se rendaient à leur avance sur la capitale régionale, mais les forces locales ont déclaré qu’elles résistaient et ont détruit une prestigieuse division de l’armée.

Au cours des trois semaines du conflit, des centaines de personnes sont mortes, plus de 41 000 personnes ont fui vers le Soudan et il y a eu des destructions et des déracinements généralisés de personnes de leurs maisons dans la région nord du Tigray.

La guerre s’est étendue à l’Érythrée, où les forces tigrées ont tiré des projectiles, et a également touché la Somalie, où l’Éthiopie a désarmé plusieurs centaines de Tigréens en une force de maintien de la paix combattant des militants liés à Al-Qaïda.

. n’a pas pu vérifier les déclarations de l’une ou l’autre des parties, car les connexions téléphoniques et Internet à Tigray sont en panne et l’accès à la zone est strictement contrôlé.

Le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que de nombreux combattants tigréens avaient répondu à l’ultimatum de déposer les armes avant une menace offensive contre la ville de Mekelle, avec un demi-million d’habitants. La date limite est mercredi.

“En utilisant la période de 72 heures du gouvernement, un grand nombre de milices tigrées et de forces spéciales se rendent. Beaucoup se sont rendus dans la région Afar, et les forces restantes se rendent pacifiquement”, a déclaré un groupe de travail du gouvernement.

Le Front de libération du peuple du Tigray (TPLF), qui contrôle la région de plus de 5 millions d’habitants, a donné une version radicalement différente, affirmant que ses troupes retenaient les forces fédérales et grossissaient. victoires.

Son porte-parole, Getachew Reda, a déclaré à Tigray TV qu’une unité majeure de l’armée – qu’il a appelée la 21e division mécanisée – avait été détruite lors d’un assaut contre Raya-Wajirat dirigé par un ancien commandant de cette unité combattant actuellement pour le TPLF.

Billene Seyoum, la porte-parole du Premier ministre, a déclaré à . que ce n’était pas vrai.

Les États-Unis – qui considèrent l’Éthiopie comme un allié puissant dans une région agitée – la France et le Royaume-Uni ont été les dernières puissances étrangères à appeler à la paix.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies devait tenir une discussion informelle sur l’Éthiopie plus tard mardi, selon une source de l’ONU basée à New York et un courrier électronique consulté par ..

