Addis-Abeba, 25 novembre . .- Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a assuré ce mercredi que son pays rejette “toute ingérence” de puissances extérieures dans ses affaires intérieures et a demandé à la communauté internationale de respecter “le principe fondamental de non intervention “dans le conflit armé dans la région nord du Tigray.

“Bien que nous apprécions et comprenions l’intérêt de la communauté internationale à aider dans les opérations de maintien de l’ordre en cours, nous tenons également à souligner que cela doit se faire conformément au droit international”, a expliqué le président dans un communiqué officiel. heures jusqu’à ce soir, l’ultimatum de 72 heures qu’il a donné à la région dissidente de se rendre est accompli.

“Cela signifie d’abord et avant tout que la communauté internationale doit rester à l’écart jusqu’à ce que le gouvernement éthiopien fasse connaître ses demandes d’assistance”, a-t-il conclu.

Hier, l’ONU a exprimé sa préoccupation face à d’éventuels crimes de guerre lors de la tentative de prise de contrôle militaire de Mekele – la capitale du Tigré – annoncée dimanche par Abiy, et a exigé que les autorités éthiopiennes mettent tout en œuvre pour protéger leur plus 400 000 habitants.

À son tour, le Conseil de sécurité des Nations Unies a abordé la situation au Tigré pour la première fois mardi, avec une discussion à huis clos demandée par les pays européens.

Au cours de la réunion, des pays comme l’Allemagne et la Belgique ont appelé à la cessation des hostilités, à parier sur une solution diplomatique et à faciliter l’accès aux services humanitaires afin qu’ils puissent aider les civils.

Plus de 40 000 réfugiés sont déjà entrés dans l’est du Soudan depuis l’Éthiopie en trois semaines de conflit armé, depuis qu’Abiy a mobilisé les forces éthiopiennes le 4 novembre contre le rebelle Tigray Popular Liberation Front (TPLF), le parti au pouvoir. Cette région.

Selon la Commission éthiopienne des droits de l’homme (EHRC), au moins 600 civils – la plupart des groupes ethniques Amhara et Wolkait – n’ont été tués que le 9 novembre dans une attaque perpétrée par des forces fidèles au TPLF dans la ville tigrienne de Maikadra. , dans un massacre qui pourrait constituer “des crimes contre l’humanité et la guerre”.

Le Tigray, une région à la frontière avec l’Érythrée et le Soudan, reste isolée et les télécommunications sont coupées depuis le début de cette offensive, orchestrée en représailles à l’attaque présumée du TPLF contre une base de l’armée éthiopienne dans la région début novembre. .

