Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a rapporté ce lundi lors de sa conférence de presse que Leticia Ánimas, la coordinatrice nationale des bourses Benito Juárez, était décédée. Envoyez vos condoléances à votre famille et à vos amis.

López Obrador a fait l’annonce en pleine conférence et a déploré la mort de son collaborateur.

«Ils viennent de me remettre cette carte, Leti Ánimas vient de décéder, elle était la coordinatrice du programme de bourses de notre gouvernement, une femme extraordinaire, une nouvelle très douloureuse. Leti était originaire de Puebla, une combattante sociale qui lui a confié la gestion de la distribution des bourses aux étudiants issus de familles pauvres; pour ses convictions, elle était responsable. Nos condoléances à ses proches, aux amis aux amis », a déclaré le président mexicain.

Le Mexique a signalé 10 003 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures pour un total de 1 534 039 cas confirmés, ont rapporté ce dimanche les autorités du ministère de la Santé.

De plus, 502 nouveaux décès ont été enregistrés, portant le nombre de morts à 133 706.

Avec ces chiffres, le Mexique reste le quatrième pays au monde avec le plus de décès dus à la pandémie, derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde, et est le treizième pays au monde en termes de nombre d’infections, selon l’Université Johns Hopkins.

Depuis le début de la pandémie au Mexique, 3 868 961 patients ont été étudiés avec un taux de positivité de 44%, a rapporté le directeur de l’épidémiologie, José Luis Alomía, lors d’une conférence de presse.

Parmi les patients étudiés, il y a 1 534 039 qui avaient un positif pour l’infection virale, 1 924 348 avec un résultat négatif et 410 574 qui restent des cas suspects.

En outre, le responsable a souligné que 1 150 422 patients sont classés comme des personnes rétablies.

Les projections des autorités mexicaines indiquent qu’il y a dans le pays 1 723 239 cas estimés et elles ont indiqué que 5% d’entre eux, correspondant à 91773, sont ceux qui représentent l’épidémie active dans le pays, car ce sont des patients qui ont développé leurs symptômes en les 14 derniers jours.

En ce qui concerne le total des décès, il a été souligné que la ville de Mexico, foyer de la pandémie dans le pays, accumule à elle seule 17,5% de tous les décès à l’échelle nationale.

Les États avec le taux d’occupation le plus élevé de lits d’hôpitaux généraux Mexico (92%), l’État du Mexique (82%), au centre de la pandémie.

Le Mexique a commencé à vacciner le personnel médical le 24 décembre, avec un arrêt possible fin janvier, et s’attend à ce que les 15 millions d’adultes de plus de 60 ans soient vaccinés en mars.

En outre, le Mexique cherche à vacciner ses près de 130 millions d’habitants jusqu’en mars 2022.

Lors de la conférence, il a été signalé qu’au Mexique, 81 300 personnes faisant partie du personnel médical ont été vaccinées à ce jour.

PREMIER CAS DE NOUVELLE SOUCHE

Le responsable a confirmé la présence de la nouvelle variante du SRAS-CoV-2, plus contagieuse, au Mexique et qu’elle est apparue mi-septembre au Royaume-Uni et a été signalée début décembre.

Il a déclaré qu’il s’agissait d’un patient de 56 ans arrivé d’Europe, de la ville d’Amsterdam, à Mexico, le 28 décembre et qui ne présentait aucun symptôme pendant son vol, bien que pour des raisons de sécurité, il se soit isolé et sa compagnie lui ait demandé de passer un test. test qui était positif.

Alomía a expliqué que le patient avait été hospitalisé le 4 janvier parce qu’il avait une oxygénation de 84% et bien qu’il ait été renvoyé pour poursuivre son traitement ambulatoire, il est entré vendredi dernier dans un hôpital privé de Matamoros, dans l’État de Tamaulipas, et le Samedi, il a dû être intubé.

Dans le suivi du cas, 2 personnes présentant des symptômes ont été identifiées, 31 asymptomatiques et 12 autres personnes à la recherche.

