La nouvelle a éclaté hier après-midi: la maison de Leticia Sabater avait été le théâtre d'une longue et massive fête illégale organisée en fin d'année. L'agitation médiatique a été immédiate et la police non plus.

Après avoir été condamné à une amende par la police d’une vingtaine de personnes pour leur participation à une réunion qui viole toutes les mesures du coronavirus, hier après-midi la Garde civile a continué à la porte de la maison du chanteur en effectuant des manœuvres afin d’obtenir des indices que éclairer l’enquête sur ce crime. Comme les restes sont également restés sur la porte qui a révélé qu’à l’intérieur de la villa de Villanueva de la Cañada (Madrid) une fête bondée avait eu lieu, non autorisée par l’état d’alarme dans lequel nous nous trouvons toujours en raison de la pandémie qui ravage Au monde entier.

Bouteilles de vodka, champagne, coffrets cadeaux pour 48 personnes et ballons sont quelques-uns des objets qui sont encore empilés et empilés à côté des poubelles qui se trouvent à la porte de la maison de Leticia Sabater.

De son côté, la chanteuse, qui n’a pas encore fait de déclaration publique sur ce qui s’est passé, mais est apparue chez elle pour l’inspecter et prendre des photos, est battue et sévèrement critiquée sur les réseaux sociaux. Elle se démarque dans le message qu’Elsa (@elsitacabello), infirmière de profession, lui a envoyé: “Bonjour Leticia Sabater, veux-tu passer une autre nuit pleine d’émotions? Viens avec moi à l’hôpital. Tu vas paniquer, jolie fille.” Un tweet qui a pénétré profondément parmi les utilisateurs du réseau.