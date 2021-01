AMIA et les Nations Unies Argentine, dans une action commune pour commémorer la Journée internationale de commémoration à la mémoire des victimes de l’Holocauste, ont présenté une vidéo mettant en vedette l’artiste plasticien et survivant de la Shoah Pedro Roth. Dans ce document, cet homme de 81 ans nous exhorte à de ne pas oublier la pire tragédie du XXe siècle et de combattre tous les actes d’intolérance, de xénophobie, de haine et de discrimination.

La date choisie est parce que Le 27 janvier 1945 – il y a 76 ans – les troupes soviétiques ont pris d’assaut le camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, le plus grand que le régime nazi ait réalisé. Ce jour plus de sept mille prisonniers – qui étaient dans des conditions sous-humaines, mais en vie – ont été libérés du sort de «solution finale» que la folie d’Adolf Hitler leur avait imposé. Malheureusement, dans l’horreur de ces camps, plus de six millions de Juifs ont été assassinés. Le plan d’extermination le plus cruel, l’Holocauste. La Shoah.

Un des dessins de l’artiste visuel Pedro Roth pour la vidéo AMIA

Pour cela, depuis 2005, l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré cette date Journée internationale de commémoration à la mémoire des victimes de l’Holocauste par la résolution 60/71. Le texte cite la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui proclame que tout le monde jouit de tous les droits et libertés dit dedans, sans faire aucune distinction pour des raisons de race, de religion ou de toute autre nature.

Dans la pièce audiovisuelle produite par AMIA pour cette commémoration, Roth se souvient de son calvaire: «J’ai passé mon enfance dans le ghetto de Budapest. Quatre mois dans un sous-sol sans voir la lumière du soleil car ils bombardaient la ville. Ils ont tué mon père à Auschwitz ».

Dans une partie de la vidéo, l’artiste plasticien explique le sens de la mémoire: “Je dois me souvenir de moi, de mes parents décédés et des 6 millions de juifs qui ne peuvent pas raconter cette histoire.”

Une autre illustration de Roth pour la vidéo “Let’s Be Memory”

Avec le nom précis de “Soyons mémoire”, La vidéo a été partagée par les réseaux sociaux de l’AMIA et des Nations Unies Argentine promouvoir l’importance de l’éducation sur l’Holocauste, lutter contre la discrimination et défendre la valeur de la vie et le respect des droits de l’homme.

La production audiovisuelle “Soyons mémoire” est la deuxième action conjointe menée par l’AMIA et les Nations Unies, dans le but commun de mettre en lumière les événements liés à la défense des droits de l’homme et à l’exercice de la mémoire collective.

L’année dernière, ils ont publié une vidéo à l’occasion de la Journée internationale de commémoration et d’hommage aux victimes du terrorisme, qui a lieu tous les 21 août. La production audiovisuelle s’appelait «A Same Pain» et avait pour objectif de condamner les crimes terroristes et de rendre hommage aux victimes mortelles et aux survivants des différentes attaques perpétrées.

Pedro Roth a passé son enfance dans le ghetto de Budapest et son père a été assassiné à Auschwitz

Les mots de Roth

«Je m’appelle Pedro Roth, je suis un artiste plasticien. Je suis un survivant de l’Holocauste.

J’ai passé mon enfance dans le ghetto de Budapest. Quatre mois dans un sous-sol sans voir la lumière du soleil car ils bombardaient la ville.

Mon père a été tué à Auschwitz. Et je suis la mémoire.

Je dois me souvenir de moi, de mes parents décédés et des 6 millions de Juifs qui ne peuvent pas raconter cette histoire.

Il nous en reste très peu.

Pour que cela ne reste pas ainsi, je le transmets aux générations suivantes à travers mon travail, mon action et ma parole.

Soyons mémoire à travers nos actions, notre vie quotidienne.

Ne pas oublier est la chose la plus importante. Je vous demande d’embrasser la démocratie, de dire non au discours de haine. Célébrez la différence. Ne faites pas de discrimination. J’ai combattu l’ignorance en promouvant l’éducation sur ce qui s’est passé. Et surtout, valorisez la vie, la vie de vos proches, celle de votre famille, celle de votre prochain.

Soyons mémoire. Je te parle “.

J’ai continué à lire:

Pourquoi la Journée internationale des victimes de l’Holocauste est-elle commémorée aujourd’hui?

Le froid, la faim et l’horreur à la première personne: 15 témoignages de survivants de l’Holocauste installés en Argentine

Journée internationale du souvenir de l’Holocauste: l’esprit héroïque des sauveurs des victimes de la persécution nazie