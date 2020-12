(Shutterstock)

Mon cher Manuel, Sofía, Adilio, Telma, Federico, Nicolás, Carolina… aujourd’hui vous disqualifier -et qualifier de conservateurs, rétrogrades, catholiques nationalistes et même fascistes- ceux qui s’opposent à l’avortement.

Permettez-moi avec beaucoup de respect et d’affection de vous poser quelques questions. Cela ne vous fait-il pas du bruit, ne vous dit-il rien que Perón, Evita, Carrillo, Kirchner, Chávez et Correa étaient contre l’avortement et que Kissinger, Rockefeller, Soros, Bill Gates et de nombreux grands médias que vous critiquez tant être en faveur?

Si cela vous fait du bruit – sinon, cela ne vaut pas la peine de continuer à lire cette lettre – nous pouvons revoir ensemble l’avis sur l’avortement de ceux qui ont construit notre grande histoire.

Avant de faire cette revue, même s’il est trop difficile de parler de la doctrine péroniste, Permettez-moi de vous rappeler que lorsqu’il s’agit de défendre la vie humaine, cette doctrine est écrasante. Pour le médecin Ramón Carrillo, le plus grand sanitariste de l’histoire de l’Amérique latine, l’avortement est un crime qui doit être puni, pas tant chez la femme qui a avorté, mais chez les professionnels et les infirmières qui se sont prêtés à sa mise en œuvre. C’est Ramón Carrillo qui a ordonné que, dans les livres où la doctrine péroniste était diffusée, il soit écrit «convaincu que l’avortement criminel constitue une pratique amorale et criminelle, même lorsqu’il est repris par des professionnels de l’art de la guérison, (est-ce que le L’État) a orienté ses efforts vers l’objectif de le bannir à jamais d’entre nous ».

Savez-vous que le 12 décembre 1950, notre Evita, avec cette force qui venait de son âme, a crié, énormément en colère, à un groupe d’infirmières qui avaient aidé des médecins gorilles de la petite bourgeoisie de Buenos Aires à mettre fin à leurs jours des enfants à naître: «Camarades, l’avortement est un caprice de gorille et de bourgeois … camarades, chaque avortement que vous autorisez est un service aux puissances coloniales …

Avez-vous réfléchi calmement sur le fait historique qu’en 1974 à la Conférence de Bucarest, Kissinger était le principal promoteur de l’établissement mondial de l’avortement et Perón le principal opposant à cette initiative? Tu le sais Perón a soigneusement planifié sa confrontation avec Kissinger pendant des mois, le stratège géopolitique le plus important de la structure hégémonique de la puissance mondiale?

Suivant les instructions précises de Perón, l’Argentine a frustré à Bucarest la mise en place mondiale de l’avortement proposée par Kissinger

Il faut vous rappeler que Perón a été surpris par la mort avant la Conférence, mais l’ambassadeur d’Argentine, avec courage et intelligence, suivant les instructions précises de Perón, a contrarié l’établissement mondial de l’avortement proposé par Kissinger à Bucarest. Comment se fait-il que beaucoup d’entre vous qui se sentent nationaux et populaires, entre Kissinger et Perón, aient choisi Kissinger aujourd’hui? Des questions? Pensez-vous que j’exagère? Ensuite, veuillez lire le livre du camarade Paulo Ares intitulé Perón versus Kissinger.

Certains jeunes formés au progressisme relativiste me demandent: Est-ce qu’Eva ou Perón penseraient la même chose aujourd’hui? Et je leur demande pourquoi devraient-ils changer? Le mal cesse-t-il d’être mal à cause du simple passage du temps? Existe-t-il de nouvelles preuves scientifiques qui contredisent l’affirmation de Ramón Carrillo selon laquelle lorsqu’une femme est enceinte, le cœur d’une vie bat dans son ventre -n’est pas un «phénomène» comme le soutient Ginés Gonzales García- et que l’avortement est par conséquence logique un meurtre?

En vous rapprochant un peu plus de nos jours, vous vous souvenez de l’admiration que Néstor Kirchner ressentait pour Ramón Carrillo. Ils savent que le 26 novembre 2004, fidèle à son style frontal, le président Kirchner a enragé il a rejeté le projet de légalisation de l’avortement que Ginés González García lui avait présenté. Interrogé sur cet épisode, un Nestor enragé a déclaré aux médias: “Mon rejet de l’avortement était toujours clair.”

Appelez-moi conservateur, mais je ne suis pas d’accord avec l’avortement pour arrêter l’accouchement (Hugo Chávez)

Pas moins emphatique était Hugo Chávez dans le débat qu’il a eu avec Henrique Capriles, lorsque ce dernier s’est prononcé en faveur de l’avortement dans les cas d’enfants trisomiques. A cette occasion, le 15 septembre 2012, si ma mémoire est bonne, Chávez a cassé à Capriles: «Ailleurs, ils pratiquent l’avortement. S’il vous plaît, évaluez-moi conservateur, mais je ne suis pas d’accord avec l’avortement pour arrêter le travail. L’enfant est simplement né avec un problème, maintenant il faut lui donner de l’amour ». Il a parlé d’amour et a présenté le mot-clé à introduire dans cette discussion nous a été imposée par l’oligarchie financière internationale. Nous prêchons une doctrine d’amour, d’amour pour les plus démunis, c’est pourquoi nous nous opposons à l’avortement car nous avons vu comment avec ses petites mains et ses petites pattes le bébé se défend de la pince qui veut le démembrer. Pour cela Rafael Correa, Lorsque le Parlement équatorien se préparait à légaliser l’avortement le 14 octobre 2013, il a déclaré catégoriquement: “Je n’approuverai jamais la décriminalisation de l’avortement.”

Je te demande maintenant, avec mon cœur dans ma main, Néstor Kirchner, Hugo Chávez ou Rafael Correa étaient-ils des conservateurs de droite rétrogrades qui s’opposaient aux droits des femmes?

Que font les héritiers de Malthus sinon pour tuer tous les prochains mendiants avant leur naissance? (Eduardo Galeano)

Je peux continuer à vous poser d’autres questions. Saviez-vous que la gauche latino-américaine, lorsqu’elle ne vivait pas de l’argent des ONG financées par Soros, s’est opposée à l’avortement en bloc? Voilà pourquoi Eduardo Galeano écrit dans son célèbre livre Les veines ouvertes de l’Amérique latine: «Qu’est-ce que les héritiers de Malthus ont l’intention d’autre que de tuer tous les prochains mendiants avant leur naissance? (…) La Banque mondiale accordera la priorité à ses prêts pour le contrôle des naissances ».

Si vous me le permettez, il me semble également approprié de vous rappeler la pensée d’un homme de la gauche européenne que je crois qu’aucune personne sensée ne pourrait accuser d’être fasciste, je veux dire Jetée Paolo Passolini, qui lorsque la légalisation de l’avortement en Italie a été discutée avec une grande douleur a déclaré: «Je suis traumatisé par la légalisation de l’avortement parce que, comme beaucoup, Je considère cela comme une légalisation de l’homicide … Cette vie est sacrée, c’est évident: c’est un principe encore plus fort que celui de la démocratie, et il est inutile de le répéter ».

Vous vous demandez peut-être, beaucoup m’ont déjà demandé, si l’avortement est une question religieuse pour moi. Et je suis prêt à y répondre. Pour moi, l’avortement est un crime, c’est un meurtre, le plus vil de tous, La foi catholique a comme pierre fondamentale de sa doctrine l’amour du prochain, l’avortement est d’attaquer l’être le plus sans défense, celui qui ne peut pas crier, celui qui ne peut pas se défendre, dont les battements de cœur sont enlevés. Mais en plus de cela, c’est une question religieuse, car derrière l’avortement, il y a aussi la haine du christianisme et de ce qu’il représente.

Je vais vous donner un autre argument – pour ceux qui n’ont pas la foi ou ne partagent pas ma foi – d’un point de vue strictement géopolitique: Il est prouvé que la légalisation de l’avortement a toujours conduit à une catastrophe démographique et pour un pays de grande superficie et sans population, approuver l’avortement équivaut à se suicider géopolitiquement. Tellement vrai est ce que je viens d’affirmer qu’en 1936, les autorités soviétiques, face à la réalisation de la catastrophe démographique qui avait provoqué la légalisation de l’avortement depuis la révolution bolchevique, ont décidé de considérer légalement l’avortement comme un crime et comme un acte anti-révolutionnaire.

Perón savait que nous devions peupler le pays pour être souverain et avoir un marché intérieur important, c’est pourquoi il était catégoriquement contre l’avortement et toute tentative de contrôle des naissances. C’est pourquoi les ennemis de la patrie veulent réduire les naissances. Se donner plus facilement à ceux qui veulent notre richesse. Désolé, peut-être que Patria est un mot très fasciste ou politiquement incorrect.

Vous vous sentez jeune national et populaire, mais vous soutenez l’avortement promu par les propriétaires des finances du monde

Vous vous sentez jeunesse nationale et populaire et je sais, parce que je vous connais, que ce sentiment est sincère, mais soutiennent l’avortement promu par les propriétaires des finances du monde, et financé par les mêmes usuriers qui condamnent le peuple argentin à l’esclavage pour payer la dette extérieure. Ne voyez-vous pas de contradiction à ce fait? Veuillez lire les livres de collègues José Arturo Quarracino et Pablo Yurman qui démontrent scientifiquement que l’avortement est un ordre des propriétaires des finances du monde. Enfin, permettez-moi de vous rappeler ce que j’ai dit à maintes reprises dans mes cours: l’oligarchie financière internationale, qui est aujourd’hui le grand acteur des relations internationales, promeut en tant qu’idéologies de colonisation et de soumission à la fois le néolibéralisme et le progressisme, qui sont les deux faces d’une même médaille. Le néolibéralisme pulvérise nos usines et le progressisme anéantit nos familles. Sans usines, il n’y a pas de travail sans famille, il n’y a pas de nation. Sans travail et sans famille, les ouvriers, nos «petites têtes noires», nos «gros petits», comme les appelait affectueusement Evita, sont seuls face à la puissance mondiale, seuls face aux vautours du capital financier international. S’il vous plaît, revenez à la pensée de Perón et Evita, car Perón est l’avenir, car dans ses pensées sont les clés pour nous de voler pour avoir une grande patrie et un peuple heureux. Je vous envoie un câlin péroniste très fort.