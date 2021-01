Delpo a partagé une lettre sincère sur les réseaux sociaux (Instagram: @delpotrojuan)

Daniel Schedule del Potro, Le père de Juan Martín, Il est décédé lundi dernier dans une clinique de la ville de Buenos Aires à l’âge de 63 ans., après un état de santé fragile dû à une opération cardiaque réalisée en décembre dernier. Ce mardi, le joueur de tennis l’a viré via les réseaux sociaux avec une lettre sincère. «Vous nous avez laissés ici le cœur brisé, mais nous savons que vous vous reposez en paix comme vous le méritez», a commencé le message qui est rapidement devenu viral.

Del Potro est revenu de Porto Alegre, au Brésil, peu de temps après un traitement par cellules souches sur son genou droit et était avec son père après l’opération à Tandil le 18 décembre. L’ancien numéro trois mondial l’a également accompagné dans le transfert dans une clinique de Buenos Aires avec sa mère, Patricia.

«Maintenant vous vous êtes réunis avec votre autre ange, et je leur demande de bien vouloir prendre soin de nous et de guider maman, ma sœur et moi du ciel. Vous êtes notre véritable et unique champion », Il a poursuivi l’actuel 157 du classement ATP, qui a reçu le soutien des journalistes et des médias sur les réseaux sociaux pour la mort de son père.

«Merci de m’avoir éduqué avec des valeurs, avec honnêteté, avec sacrifice et pour avoir fait l’impossible pour que je puisse réaliser mon rêve de jouer au tennis. Il n’y a pas de coupe qui atteint votre plus grande réussite, qui était d’avoir formé et protégé cette famille “, Delpo a souligné à propos de son père, qui était médecin vétérinaire et a soutenu son fils dans ses premiers pas dans le tennis avec l’entraîneur Marcelo Gómez.

Plus tard, il s’implique dans le volet commercial et contractuel de l’ancien champion de l’US Open (2009) et gère les finances de la famille dans les domaines de Tandil. Del Potro était en pleine récupération physique à la recherche d’un retour à l’activité, puisqu’il n’a pas concouru depuis juin de l’année dernière. Daniel Horacio Del Potro était marié à Patricia Lucas et était le père de Juan Martín et Julieta.

«Je ne sais pas comment je vivrai sans ta présence, mais j’applique bien sûr tout ce que tu m’as appris pour ne jamais baisser les bras. JE T’AIME PAPA!!!”, Juan Martín del Potro a clôturé la lettre sincère, qui a toujours apprécié d’avoir ses parents à proximité lors des grands événements de tennis. C’est ce qui l’a le plus motivé à surmonter ses blessures et à revenir au plus haut niveau et à être un participant important de l’équipe championne de la Coupe Davis en 2016.

Cela a été raconté par Delpo en juin 2020, dans une interview avec Alejandro Fantino, sur ESPN.

Juan Martín Del Potro avec son père, Daniel, et sa sœur Julieta

«Ma mère et mon père ne m’ont jamais vu vivre à un grand tournoi. Ils m’ont vu jouer la Coupe Davis ici avec ma sœur, elle a voyagé à l’US Open. Avec ce problème de la blessure au genou et le retour, ceci de mon ancien C’est quelque chose qui ne me laisse pas être calme, ça ne me laisse pas baisser les bras. Cela me fait dire “ je dois jouer à nouveau ” et Je dois aller voir ma mère et mon père et dire à Federer: ‘Roger, dis bonjour à mes parents’“, Il a dit.

“Depuis le début mon vieux ils ont fait l’impossible pour que je puisse voyager. Mon père est vétérinaire, ma mère est professeur de littérature et de langue, et bien, ils ont leur travail et j’ai voyagé quand je pouvais. Lorsqu’ils ont amassé un peu d’argent, ils m’ont envoyé à des tournois et parfois ils ne pouvaient pas le faire. “Il a continué, ému par les sacrifices de ses parents.

«Cette culture de travail qu’ils ont toujours appliquée au cours de ma carrière. Plusieurs fois, ils ont eu l’occasion de voyager et ma mère ne voulait pas manquer l’école pour ne pas arrêter d’enseigner, tout comme mon père qui travaillait dans les champs. Ma sœur a eu l’occasion de voyager et de me voir un peu plus, mais le truc chez mes vieux est quelque chose qui était en suspens, maintenant à cause de la blessure au genou “, se lamenter.

La lettre sincère de Juan Martín del Potro:

«Vous nous avez laissés ici le cœur brisé, mais nous savons que vous vous reposez en paix comme vous le méritez.

Maintenant, vous vous êtes réunis avec votre autre ange, et je leur demande de prendre soin de nous et de guider maman, ma sœur et moi du ciel.

Vous êtes notre véritable et unique champion.

Merci de m’avoir éduqué avec des valeurs, avec honnêteté, avec sacrifice et d’avoir fait l’impossible pour que je puisse réaliser le rêve de jouer au tennis.

Il n’y a pas de coupe qui atteigne votre plus grande réalisation qui était d’avoir formé et protégé cette famille.

Je ne sais pas comment je vais faire pour vivre sans ta présence, mais je suis sûr que j’applique tout ce que tu m’as appris pour ne jamais baisser les bras.

JE T’AIME PAPA!!!”

