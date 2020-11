Des personnes portant des masques de protection visitent le grand magasin Le Printemps Haussmann alors que les magasins rouvrent après des semaines de fermeture pour lutter contre la résurgence de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), à Paris, en France, le 28 novembre 2020. REUTERS / Christian Hartmann

L’Europe, deuxième région du monde la plus pleurée par la pandémie, ce samedi a dépassé les 400.000 décès dus au coronavirus, coïncidant avec l’assouplissement des restrictions dans plusieurs pays, désireux de retrouver une partie de la normalité pour Noël. Selon un bilan réalisé samedi matin par l’. à partir des données officielles, l’Europe a enregistré 400.649 décès (et 17.606.370 infections) depuis le début de la pandémie, derrière l’Amérique latine et les Caraïbes (444.026 décès et 12825. 500 caisses).

Au cours des sept derniers jours, plus de 36 000 décès ont été enregistrés en Europe, chiffre le plus grave depuis le début de la pandémie, au début de l’année. Au total, les deux tiers des décès dans la région sont concentrés au Royaume-Uni (57 551), en Italie (53 677), en France (51 914), en Espagne (44 668) et en Russie (39 068).

Malgré ces chiffres, qui sont globalement préoccupants, la situation s’améliore dans la plupart des pays, qui semblent avoir dépassé le pic de la deuxième vague.

Ce samedi, des magasins ont rouvert dans des pays comme la France et des centres commerciaux en Pologne. Le tout avec des règles sanitaires strictes qui limiteront le nombre de clients en magasin par exemple.

Dans les célèbres Galeries Lafayette à Paris, le centre commercial de la capitale, les portes ont ouvert à 10 heures du matin et les vendeurs ont accueilli les premiers clients avec des applaudissements. Les Irlandais et les Belges devront attendre le mardi 1er décembre pour regagner les magasins. «Les efforts et les sacrifices de chacun ont fonctionné et nous avons sauvé des vies», a félicité le Premier ministre irlandais Micheal Martin.

Dès dimanche, le gouvernement italien assouplira également les restrictions en vigueur dans trois régions: la Lombardie (nord), le Piémont (nord-ouest) et la Calabre (sud), qui passent de «zones rouges» ou à haut risque, à des «zones oranges». ou risque moyen.

En Allemagne les restrictions seront peut-être en vigueur jusqu’au printemps (boréal), a prévenu ce samedi le ministre de l’Économie, Peter Altmaier. «Nous avons trois ou quatre longs mois d’hiver devant nous. Tout dépendra de l’arrivée des vaccins, mais il est possible que les restrictions durent pendant les premiers mois de 2021 », a-t-il déclaré au journal Die Welt.

Un arbre de Noël s’illumine devant la porte de Brandebourg à Berlin, en Allemagne, le 26 novembre 2020. REUTERS / Hannibal Hanschke

Allemagne, considéré comme un exemple de gestion lors de la première vague, a été durement touché dans la seconde et représente déjà plus de 15 500 décès dus au covid-19.

Dans le Royaume-Uni, Le Pays de Galles va resserrer les restrictions sur les pubs et les restaurants avant Noël et en Angleterre, y compris à Londres, les 56 millions d’habitants continueront de vivre sous de sévères restrictions lorsque le second lock-out prendra fin la semaine prochaine.

Cherchant à contourner les restrictions imposées par le gouvernement, certains marchands britanniques utilisent la Magna Carta, le texte fondateur de la démocratie moderne, pour justifier leur ouverture, même si la police n’est pas d’accord.

Par exemple, Sinead Quinn, une coiffeuse de Bradford, dans le nord du pays, qui a invoqué la Magna Carta pour s’opposer à la fermeture de son entreprise pendant la détention et a déjà reçu des amendes totalisant 17 000 livres (22 000 dollars).

«Je n’enfreins aucune loi. J’exploite mon entreprise selon le droit coutumier », dit-il dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Registre des infections au Mexique

Dans le monde, plus de 60 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement enregistrés depuis le début de la pandémie, et plus de 1,4 million de personnes sont décédées. De l’autre côté de l’Atlantique Le Mexique a enregistré vendredi 12 081 nouveaux cas de covid-19, un nombre record, qui place le nombre total d’infections dans le pays à 1 090 675, selon les chiffres du ministère fédéral de la Santé.

Au cours des dernières 24 heures, la mort de 631 personnes a également été signalée, portant le total à 104 873 décès. Il y a “une nouvelle augmentation (des infections), voici une alerte détectée” ces deux dernières semaines, a déclaré Ricardo Cortés, directeur général de la promotion de la santé, lors d’une conférence de presse.

Au Pérou, l’état d’urgence sanitaire dû à la nouvelle pandémie de coronavirus a été prolongé de 90 jours, jusqu’au début mars 2021, mais les autorités ont assoupli certaines restrictions grâce à la réduction lente mais soutenue des infections et des décès. Avec 33 millions d’habitants, le Pérou enregistre 35 780 décès dus au covid-19, le deuxième taux de mortalité le plus élevé au monde par rapport à la population.

Dans toute l’Amérique latine et les Caraïbes, il y a déjà 442.196 décès dus au coronavirus et plus de 12,7 millions d’infections, selon les chiffres officiels.

Aux États-Unis, pays qui enregistre le plus grand nombre de morts (264 823), la situation sanitaire a fait que le Black Friday, le jour des bonnes affaires dans les magasins, n’a pas enregistré les foules.

Cependant, les ventes en ligne ont balayé et atteint 6,2 millions de dollars par minute vendredi, soit un total de 4,5 milliards de dollars en heures ouvrables. À Los Angeles, les autorités ont décidé d’interdire les réunions publiques et privées pendant au moins trois semaines à partir de lundi, à l’exception de celles organisées à des fins religieuses ou de protestation, pour arrêter l’avancée du covid-19. Los Angeles enregistre en moyenne 4500 nouveaux cas quotidiens de covid-19.

