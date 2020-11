Londres. . / EPA / ANDY RAIN

Écriture internationale, 5 novembre . .- Peut-être à l’exception de la Belgique, où les infections à coronavirus ont très légèrement diminué, la plupart des grands pays d’Europe occidentale continuent d’enregistrer des records positifs -même avec un nombre inférieur de décès- et appliquant mesures de confinement qui sont souvent discutées par les gestionnaires régionaux.

Un deuxième verrouillage entre en vigueur au Royaume-Uni, en Allemagne, il y a un nouveau maximum d’infections et en France, des restrictions supplémentaires peuvent être imposées. À ESàña, les restrictions régionales sont de plus en plus sévères pour freiner la deuxième vague de la pandémie.

Telle est la situation en Europe

ROYAUME-UNI

Un deuxième verrouillage entre en vigueur aujourd’hui dans une grande partie du Royaume-Uni lorsque les pires chiffres de décès dus aux covid sont enregistrés depuis mai dernier, bien que le gouvernement britannique insiste sur le fait que cela ne sera pas si néfaste pour l’économie et qu’il se terminera les 2 prochains. Décembre.

Selon les derniers chiffres officiels, le pays a ajouté 492 décès, le chiffre quotidien le plus élevé depuis le 19 mai dernier – lorsque 500 ont été notifiés – et ajoute maintenant un total de 47 742 décès depuis le début de la pandémie.

En outre, 25 177 nouvelles infections ont été détectées, portant le nombre de personnes infectées à 1 099 059 depuis le début de la pandémie.

ALLEMAGNE

L’Allemagne a également enregistré un nouveau maximum d’infections à coronavirus avec près de 20000 positifs en 24 heures, alors que le nombre de cas actifs s’élève à environ 195000, selon l’Institut Robert Koch (RKI). Ainsi, les autorités sanitaires ont enregistré 19 990 nouvelles infections en une journée et 118 décès.

Le nombre total de positifs s’élève à 597583, avec 10930 décès, et le nombre de patients atteints de coronavirus dans les unités de soins intensifs s’élève à 2546, dont 1349 reçoivent une respiration assistée, selon les données de l’Association interdisciplinaire allemande de soins intensifs et de médecine of Urgency (DIVI) mis à jour mercredi.

FRANCE

En France, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé ce jeudi que davantage de restrictions seront imposées dans la lutte contre le coronavirus avec la fermeture de certains bars, restaurants et autres commerces après 22 heures. de personnes.

Tous les établissements locaux non indispensables sont fermés en France avec les règles du nouveau confinement à domicile en vigueur depuis vendredi dernier, mais ils sont autorisés à opérer dans les services de collecte de produits à emporter.

En région parisienne, le seuil de 1 000 personnes en USI est déjà atteint. Un chiffre qui est encore loin du pic de la pandémie au printemps, alors que 4 000 lits étaient occupés par des malades covidés.

Ce même jeudi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, apparaît en conférence de presse pour, comme on pouvait s’y attendre, annoncer plus de fermeté dans certains dispositifs de confinement. Les chiffres de l’épidémie en France restent très élevés, avec environ 400 décès par jour et une augmentation des hospitalisations.

ESPAGNE

Les autorités régionales espagnoles appliquent des restrictions sociales et commerciales de plus en plus sévères pour stopper la deuxième vague de coronavirus, avec près de 9000 nouveaux cas en 24 heures, et tentent ainsi d’éviter un confinement à domicile de la population, ce qui aurait de graves conséquences économiques.

Toute la population espagnole a déjà dû rester chez elle, sauf pour des raisons justifiées, pendant plusieurs mois au printemps dernier, lorsque le gouvernement a déclaré pour la première fois l’état d’alerte, qui a commencé le 14 mars et a duré jusqu’au 21 juin.

Le 25 octobre, l’exécutif a de nouveau déclaré l’état d’alerte, cette fois avec un couvre-feu nocturne dans tout le pays (sauf les îles Canaries en raison de leurs bonnes données épidémiques), et la plupart des régions appliquent des confinements territoriaux. périmètre pour empêcher le transit depuis ou vers d’autres communautés autonomes, sauf pour des raisons professionnelles, médicales, d’études ou d’autres raisons dûment accréditées.

Le ministère espagnol de la Santé a signalé mercredi 25 042 infections supplémentaires (8 924 en une journée), atteignant 1 284 408 depuis le début de l’épidémie. Le nombre officiel de décès s’élève à 38 118, après avoir ajouté 1 623 décès dans un nouveau système de comptage.

BELGIQUE

La Belgique a enregistré pour la première fois dans la deuxième vague de coronavirus une très légère baisse des hospitalisations dues au covid en 24 heures, passant de 7487 patients mardi à 7405 mercredi, selon le bulletin publié ce jeudi.

Les données ne sont pas encore perceptibles dans la moyenne hebdomadaire, qui montre toujours une augmentation de 15% des revenus, mais accompagnent l’amélioration marquée cette semaine au cours de laquelle les infections ont également commencé à baisser, qui diminuent déjà à un rythme de 6% en moyenne hebdomadaire.

Cependant, l’incidence cumulée sur 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours reste la plus élevée d’Europe, avec 1 744,4 nouveaux cas et le taux national de positivité est de 28,5%.

Depuis des semaines, la Belgique applique progressivement des restrictions plus strictes pour freiner la propagation de la pandémie, de sorte qu’il y a actuellement un couvre-feu nocturne, un télétravail obligatoire et une limitation des contacts sociaux, tandis que les magasins non essentiels, les sports, etc. loisirs et culture.

LE PORTUGAL

Le Portugal, qui a enregistré mercredi un pic significatif du nombre de décès quotidiens – 59, contre 46 auparavant -, attend que le président, Marcelo Rebelo de Sousa, avance avec une nouvelle déclaration de statut. d’urgence.

Le chef de l’Etat a consacré cette semaine à rencontrer les partis de l’hémicycle et les agents sociaux et économiques pour connaître leurs positions sur un nouvel état d’urgence, après que le Premier ministre, le socialiste António Costa, lui ait demandé lundi dernier de allez de l’avant avec cette mesure.

Le niveau d’alerte maximal dans le pays était déjà en vigueur entre le 19 mars et le 2 mai et il aura désormais des «effets préventifs» avant tout et donnera une couverture juridique au gouvernement portugais pour avancer avec plus de mesures.

Le Portugal a enregistré mercredi 497 positifs, bien que la Direction générale de la santé (DGS) ait précisé que seulement 3 927 correspondaient à des infections au cours des dernières 24 heures. Le total depuis le début de la pandémie est de 156 940 infections et 2 694 décès.

ITALIE

Les présidents des régions classées “zones rouges” dans le dernier décret du gouvernement italien, comme la Lombardie, qui reviendra à des fermetures quasi totales à partir de ce vendredi, ont exprimé leur indignation face à cette mesure, tandis que d’autres régions comme la Campanie demandent son extension. confinement au niveau national.

L’Italie a décrété la division du pays en trois zones avec la fermeture presque totale des régions considérées dans la zone rouge, que sont la Lombardie, le Piémont, le Val d’Aoste (nord) et la Calabre (sud), pour tenter de contenir le virus.

Le président de la Lombardie du Nord, dont la capitale est Milan, a qualifié cette décision de “gifle pour tous les Lombards”. Les conseillers de Calabre ou de Sicile ont également protesté devant le président de la République, Sergio Mattarella, pour expliquer qu’être inclus dans la zone rouge nuirait gravement à leurs économies.

Rome a signalé 1247 nouveaux cas de coronavirus ce mercredi, 115 de plus que la veille, tandis que dans la région du Latium, un total de 2432 nouvelles infections ont été détectées, contre 2209 positifs enregistrés mardi.

GRÈCE

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a décrété ce jeudi le confinement de tout le pays jusqu’à la fin du mois avant l’avancée incontrôlée de la deuxième vague de la pandémie de covid-19.

A partir de samedi à six heures du matin et jusqu’au 30 du mois, tous les magasins fermeront à l’exception des magasins d’alimentation, des pharmacies, des stations-service et de l’enseignement primaire.

Mitsotakis a justifié la nécessité compte tenu de l’augmentation exponentielle qui a été enregistrée ces derniers jours – «10 000 cas en cinq jours» – qui a déjà conduit à une augmentation significative des hospitalisations et des intubations. “Si cela continuait ainsi, la pression sur la santé publique serait devenue insoutenable en 15 jours”, a déclaré le leader conservateur lors d’une conférence de presse.

La Grèce a battu un nouveau record de cas de covidus mercredi, enregistrant 2646 infections en une journée, soit près d’un demi-mille de plus que mardi, qui avait déjà été le pire jour depuis le début de la pandémie il y a huit mois.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

La République tchèque a enregistré 15 729 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie, après une semaine où la tendance était à la baisse après avoir imposé des restrictions sévères, a rapporté jeudi le ministère de la Santé.

Jusqu’à présent, 4 133 personnes sont décédées dans ce pays d’Europe centrale des suites de covid et les autorités sanitaires préviennent que les capacités hospitalières atteignent leurs limites.

POLOGNE

Les autorités de Varsovie ont notifié 27.143 nouvelles infections au covid-19 ce jeudi, un autre record de la pandémie dans le pays qui confirme la tendance de ces derniers jours et avant l’entrée en vigueur de nouvelles mesures pour la combattre. Depuis le début de la pandémie en Pologne, 466 679 infections ont été enregistrées et 6 842 personnes sont décédées.

Mercredi, le gouvernement polonais a annoncé de nouvelles mesures visant à restreindre la vie publique en raison de l’augmentation record de nouveaux cas quotidiens de covid-19 qui forceront la fermeture de cinémas, théâtres, musées et restreindront l’industrie hôtelière à partir de samedi.

CROATIE-SLOVÉNIE

La Croatie a enregistré 2848 cas jeudi, un nouveau record d’infections quotidiennes au COVID-19, ont rapporté les autorités sanitaires.

Le pays de 4,5 millions d’habitants compte 1 278 malades hospitalisés, dont 122 avec respirateurs, tandis qu’au cours des dernières 24 heures, 29 personnes sont décédées, a déclaré le ministre de la Santé, Vili Beros. Au total, en Croatie, 59 415 personnes ont été infectées et 673 décès par covid-19.

En revanche, la Slovénie, sur deux millions d’habitants, a enregistré 1685 nouveaux infectés au cours des dernières 24 heures, un nombre bien inférieur au record du 28 octobre dernier, alors qu’ils atteignaient 2605, mais compte aujourd’hui un nombre maximum de décès à ce jour. , 30 par jour.

Le petit pays compte 1 023 patients hospitalisés covid, dont 161 en réanimation, ce qui représente également un nouveau record.