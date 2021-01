L’ailier Levante José Morales (cd) célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué 1-4 lors du match correspondant aux huitièmes de finale de la Copa del Rey entre le Real Valladolid et Levante UD, ce mardi au stade José Zorrilla, à Valladolid. . / R. Garcia

Valence, 27 janvier . .- Levante s’est qualifié pour les quarts de finale de la Copa del Rey huit ans après sa dernière apparition et dans lequel il a ensuite été éliminé, dans un double match, par Barcelone par un retentissant 9-2.

Après avoir remporté ce mardi 2-4 à Zorrilla contre le Real Valladolid, l’équipe valencienne sera au tirage au sort pour les quarts de finale, qui se joueront également en un seul match entre le 2 et le 4 février.

Levante a joué pour la dernière fois ce match nul des huit meilleures équipes de la Coupe en janvier 2014 et après avoir perdu à domicile contre le Barca 1-4, ils ont de nouveau perdu au Camp Nou 5-1.

De cette équipe dirigée par Joaquín Caparrós, il ne reste plus personne dans l’équipe actuelle, bien que le secrétaire technique de Levante, David Navarro, était alors au club, mais n’a joué aucun match dans ce match.

En outre, Levante s’est également qualifié pour les quarts de finale en 2012, 1941 et 1935, dans lesquels c’était leur meilleure participation pour atteindre les demi-finales après avoir battu Barcelone, bien qu’ils l’aient fait sous le nom de Levante FC.