Levante est tombé lors de la dernière visite à Madrid après avoir marqué lors des deux précédents

Valence, 27 janvier . .- Levante se rendra au Real Madrid ce samedi lors de la vingt et unième journée de la Ligue et le fera après avoir perdu lors de leur dernier match de championnat joué dans leur domaine par 3-2 mais après avoir réussi à score dans les deux précédents, quelque chose sans précédent dans son histoire.

Dans ce match, un doublé de Karin Benzema, d’abord avec une tête, puis après avoir profité d’un service de James Rodríguez après un mauvais rebond de la défense visiteuse, a ouvert le choc et un but de Carlos Casemiro semblait condamner le match avant le match. Pause.

Sans les poteaux, quelques bons arrêts d’Aitor et un certain manque de but local, le quatrième serait arrivé mais ne serait pas monté au tableau de bord et Levante n’a pas abandonné et peu de temps après le début de la seconde mi-temps, Borja Mayoral, prêté par Madrid, a réduit les distances. À quinze minutes de la fin, Gonzalo Melero a marqué le deuxième pour l’équipe valencienne.

Les doutes de Madrid se sont multipliés à chaque arrivée de Levante et, en fait, Thibaut Courtois a pris une tête de Rubén Vezo en prolongation qui aurait signifié un match nul.

Dans cette rencontre, ils ont joué pour le compte des Courtois locaux; Carvajal, Varane, Sergio Ramos (Militao), Marcelo; Casemiro (danger), Kroos, James; Lucas Vázquez, Vinicius et Benzema (Jovic).

Aitor l’a fait pour le Levante; Miramón, Duarte (Melero), Postigo, Vezo, Clerc; Vukcevic (Bardhi, m. 55), Campagne, Rochina (Roger); Morales et Borja Mayoral.

Cette défaite est survenue après que Levante eut deux visites consécutives à Madrid pour la première fois sans perdre. Au troisième jour de la campagne 2017-18, il a égalé à un but avec un but d’Ivi et le neuvième jour de la 2018-19, il a gagné 1-2 avec des buts de Jose Morales et Roger Martí, aux tirs au but.

C’était la deuxième victoire de Levante en championnat au Real Madrid. Le premier était dans l’armée 2006-07 quand il a gagné 0-1 avec un but de Salva Ballesta. Le solde de ces jeux, en plus du tirage au sort et des deux victoires en visite, est complété par onze victoires locales.