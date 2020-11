Levante se rendra à Valladolid ce vendredi à la onzième journée de la Ligue dans le domaine de laquelle ils n’ont pas gagné lors de leurs cinq derniers matches en Première Division et où ils ont fait match nul la saison dernière et n’ont gagné qu’une seule fois. n. . / R. Garc a / Archives

Valence, 24 novembre . .- Levante se rendra à Valladolid ce vendredi à la onzième journée de la Ligue, dans le domaine de laquelle ils n’ont pas gagné lors de leurs cinq derniers matchs en Première Division et où ils ont fait match nul la saison dernière et n’ont gagné qu’une seule fois .

Lors de ce match de la 33e journée de la saison dernière, le gardien de but Aitor Fernández était le héros de Levante en sauvant le Turc Ünal Enes d’un penalty qui aurait signifié sa défaite en assumant le premier but du match.

Avant que les deux équipes n’aient joué dans une première mi-temps inoffensive et dans la seconde, Valladolid ne vienne dominer mais ni Ünal, ni Míchel ni Guardiola ne pouvaient déjà battre un Aitor qui grandissait au fil des minutes jusqu’à ce qu’il devienne gigantesque à la 97e minute pour arrêter le peine maximale.

Dans cette rencontre, ils ont joué au nom du Masip local; Antoñito, Kiko Olivas, Salisu, Nacho; Hervías (Villa Toni), Alcaraz, Míchel (San Emeterio), Waldo (Guardiola), Óscar Plano; et Enes Ünal.

Aitor Fernández l’a fait pour les visiteurs; Coke (Jorge Miramón), Rubén Vezo, Postigo, Toño García (Clerc); Campagne, Vukcevic, Rochina (Hernani), Bardhi; Mayoral (Sergio León) et Roger Martí (Morales).

C’était la sixième visite de l’équipe Pucelano en première division pour Levante et la cinquième rencontre consécutive au cours de laquelle ils sont retournés à Valence sans les trois points, puisqu’ils n’ont pu gagner dans le champ de Valladolid en Première que lors de leur première visite, lors de la campagne de 1963. 64, quand il a gagné 1-2 avec un but de Serafín à la 88e minute.

Dans les cinq autres matchs, le bilan est de deux nuls et de trois victoires locales, la dernière de la campagne 2018-19, quand ils ont gagné 2-1 avec des buts d’Ünal et Nacho qui ont contrebalancé l’objectif initial de Postigo. .

