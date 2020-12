Cities: Skylines est le premier jeu vidéo gratuit de l’événement de Noël

Enfin, après les attentes générées par les fuites qui ont circulé pendant ces jours, Jeux épiques a révélé le premier des 15 jeux vidéo gratuits à venir dans son magasin lors de l’événement de vacances. Ce sera Villes: Skylines, un titre développé par Paradox Interactive, qui a réalisé une belle performance sur le marché, avec des millions d’exemplaires vendus. Le jeu invite l’utilisateur à entrer à l’intérieur simulateur de construction de ville, où il doit avoir le rôle de gouverneur, qui doit maintenir l’équilibre financier de la même.

Sans aucun doute, le premier jeu vidéo révélé par Epic Games n’était pas ce à quoi on s’attendait. Les attentes générées par la liste filtrée ces derniers jours avaient suscité l’enthousiasme de nombreux utilisateurs, qui attendaient qu’elle arrive aujourd’hui Mort à la lumière du jour, titre qui était en tête de la liste supposée et qui plus tard, serait poursuivi par des franchises telles que Resident Evil ou Metal Gear Solid. Bien que cela ait semblé un peu fou dans le précédent, la vérité est que cela aurait été un mouvement spectaculaire d’Epic Games, qui aurait gagné beaucoup de terrain contre Vapeur, par exemple.

Dans ce contexte, il atterrit Villes: Skylines à la liste des jeux vidéo gratuits d’Epic Games, qui seront regardés un peu de côté par les utilisateurs après le battage médiatique. Cependant, ce simulateur développé par Paradox Interactive C’est toujours une proposition intéressante à ajouter gratuitement à la bibliothèque de jeux. Ce nouvel épisode de la franchise propose à l’utilisateur d’entrer dans la construction de bâtiments pour commencer à donner vie à une ville qui peut être créée sur une grande quantité de terrain.

Le titre propose aux joueurs de les introduire dans un simulateur de construction de ville

Au-delà de la construction, axe principal du jeu, l’utilisateur devra se mettre dans le rôle du souverain de la ville, tâche qui est loin d’être facile, puisqu’il devra gérer tous les besoins de base des habitants, comme l’eau, les établissements d’éclairage et d’incendie, de police et d’hôpitaux. Ceci, à son tour, donne un contexte plus réel à la partie financière, car elle devra se battre pour atteindre le budget.

Malgré le fait que le gameplay continue le déjà connu de la franchise, cet opus apporte certains éléments pour lui donner plus de dynamisme et de fraîcheur. Parmi celles-ci, il y a la possibilité de modifier le titre pour qu’il s’adapte au style de jeu de l’utilisateur, qui devra faire face aux différents défis qui sont proposés pour maintenir l’équilibre de la ville. De l’autre, il prend également en charge les mods, ce qui s’ajoute toujours pour changer l’expérience.

Notamment Villes: Skylines Il sera disponible pendant 24 heures dans la boutique Epic Games, les utilisateurs devront donc se dépêcher, au moins, de l’ajouter à la bibliothèque qui sera étendue au cours de ces 15 prochains jours.

Comme l’année dernière, la proposition du magasin est de donner des jeux pendant les fêtes de fin d’année

Bien que ce soit un titre intéressant, la vérité est que Villes: Skylines c’était gratuit sur Steam au début de l’année et ce n’est pas ce que les utilisateurs attendaient. Nous devrons attendre de voir quelles sont les prochaines étapes d’Epic Games, s’il décide de maintenir la tendance du jeu de ne pas tellement couper ou changer afin de sortir l’étrange perle du catalogue, comme à l’époque en donnant GTA V, l’un des les titres les plus réussis du marché au cours de la dernière décennie.

