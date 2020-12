. / EPA / LARS BARON

Madrid, 20 décembre . .- La révolte dans les grandes ligues européennes, dominée il y a une semaine par des aspirants imprévus, a déjà été neutralisée en Allemagne et en Angleterre, qui ont retrouvé leur naturel avec la détermination imposée par Robert Lewandowski ou Mohammed Salah, qui a fondé le ordre.

Le Bayern Munich, qui a renversé en quatre jours la condition invaincue de Wolfsburg mercredi et le Bayer Leverkusen dimanche, domine déjà en Allemagne. Liverpool règne en Angleterre. Les deux sont redirigés par l’attendu. En Italie, Milan est toujours en tête, au Portugal Sporting. En France, le Lille.

Dans le Premier Liverpool accélère au rythme d’une raclée. Bénéficiant de l’instabilité de ses poursuivants, il ouvre une brèche dans le tableau. L’équipe de Jurgen Klopp s’est régalée à Londres, contre Crystal Palace, qu’elle a entériné à sept buts (0-7). Sadio Mané a brillé en première période mais Mohamed Salah, sorti en seconde, a donné la touche finale à l’équipe de Roy Hodgson, qui passe au milieu du classement.

Roberto Firmino a fait un doublé. Comme Salah, qui a eu assez d’une demi-heure pour consolider la victoire.

Le champion actuel a désormais un revenu de quatre points par rapport au second, qui est Leicester. Les ‘renards’ ont mis fin au rêve de Tottenham de Mourinho, qu’ils ont battu à Londres (0-2) avec des buts de Jamie Vardy et du Belge Toby Alderweireld.

Manchester United a également fait un pas en avant. Il a rougi Leeds de Marcelo Bielsa (6-2) dans un récital réussi pour attaquer la troisième place. L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer est cinq derrière la tête, à égalité avec Everton, ce qui a encore compliqué Arsenal et son entraîneur Mikel Arteta (2-1).

Le Manchester City de l’Espagnol Pep Guadiola a repris le pouls qui a pris sa visite à Southampton (0-1) avec le but de Raheem Sterling. Il est septième maintenant, hors d’Europe.

La Bundesliga est également revenue à la normale. Deux jours seulement, le Bayer Leverkusen a été en tête du classement. C’était le seul invaincu de la compétition comme Wolfsburg l’avait été trois jours auparavant. Le passage du champion dans son calendrier a mis fin à cette condition.

Un doublé de Robert Lewandowski, le dernier du temps additionnel, a consommé le retour de l’équipe de Hansi Flick à BayArena après l’ouverture du score de Patrick Schick (2-1). Le Bayern est déjà en tête avec deux points de revenus par rapport à Leverkusen et Leipzig, qui n’ont pas pu au Red Bull Arena avec Cologne (0-0). Wolfsburg, qui a retrouvé le triomphe après avoir battu Stuttgart (1-0), complète la surface de la Ligue des champions dont est issu le Borussia Dortmund, qui est tombée à l’Union Berlin malgré l’irruption du jeune Youssoufa Moukoko, qui il ne couvre pas le plein effet de la perte du norvégien Erling Haaland.

Le Borussia Monchengladbach a décliné et Schalke encore plus, battu par Arminia Bielefeld et bas du classement sans connaître la victoire.

En France, le duel pour la direction a déçu. Lille a résisté au Paris Saint Germain et reste au sommet avec un point de revenu par rapport à l’équipe de Lyon et de Thomas Tuchel qui, même sans Neymar, blessé, a laissé Kylian Mbappe sur le banc, à qui il a eu recours à un un quart d’heure de la fin.

Le crash le plus pertinent de la journée a déçu. Cela s’est terminé sans but. Lyon est sorti de séance renforcé. Il bat Nice à domicile avec les buts de Memphis Depay, Kadewere, Ekambi et Aouar (1-4) et se lance pleinement dans la lutte pour le leadership dont Marseille est éloigné, incapable contre Reims (1-1).

Milan n’échoue pas en Italie. L’équipe de Stefano Pioli s’accroche à la tête malgré le harcèlement de l’Inter. L’équipe rossonero a gagné à Sassuolo (1-2) malgré l’absence de Zlatan Ibrahimovic, avec des buts des Portugais Rafael Leao et Alexis Saelemaekers.

Cela ne lui donne cependant pas de répit, l’Inter qui a ajouté sa sixième victoire consécutive et qui est à un point. Il quitte l’équipe d’Antonio Conte sans marge d’erreur pour Milan après avoir battu Spezia (2-1) avec des buts d’Achraf et Romelu Lukaku.

La Juventus est derrière. Le champion est troisième à quatre de la tête. Et cela a été réuni avec la victoire avec une victoire à Parme avec un doublé de Cristiano Ronaldo et un but d’Álvaro Morata.

Roma a été battu à Atalanta (4-1) et a abandonné la course pour les premières places. L’équipe de Gian Piero Gasperini, rivale du Real Madrid en Ligue des champions, s’est remise du but initial d’Edin Dzeko. Il a répondu avec des buts des Colombiens Duvan Zapata et Luis Muriel auxquels s’ajoutaient ceux de Robin Gosens et Josip Ilicic.

La position «championne» de l’équipe romaine est menacée. Naples, Sasuolo, Atalanta et Lazio accélèrent.

Au Portugal, Sporting maintient le type. Il a obtenu les points contre la visite de Farense avec un penalty inscrit par le Slovène Andraz Sporar dans le temps additionnel (1-0). L’équipe de Ferro Emanuel conserve un avantage de deux points sur Benfica, qui a ajouté sa troisième victoire consécutive sur le terrain de Gil Vicente (0-2) avec un but contre son camp de Rodrigo et un but du Brésilien Everton.

Derrière, c’est Porto, troisième, qui a remporté une victoire contre Nacional pour prolonger leur persécution et maintenir leurs aspirations.

Santiago Aparicio