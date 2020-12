Le Bayern Munich a arraché la tête de la Bundesliga au Bayer Leverkusen en le battant 2-1 en tant que visiteur, ce samedi dans le duel vedette de la 13e journée, que Robert Lewandowski a décidé avec un “ double ”, dont un dernier but dans la remise finale. .

Avec 30 points, le Bayern a été le grand bénéficiaire de ce samedi. Il est arrivé deuxième du tableau et est maintenant premier, avec deux points d’avance sur le Bayer Leverkusen, que la défaite laisse en deuxième position, égalait 28 points avec le RB Leipzig, qui avait déçu peu avant en faisant match nul 0-0 en abrite une équipe de la zone inférieure, la Colonia.

Le Bayern a également réussi à prolonger son avance sur le Borussia Dortmund (4e) à huit points, qui s’est incliné vendredi 2-1 à Unión Berlin (5e).

Dans le match entre les deux premiers, le Bayer Leverkusen a pris la tête à la 14e minute grâce à Patrik Shick, avec une volée du gaucher qui est passée par l’équipe.

Shick lui-même a ensuite été quelque peu refusé après la critique de la vidéo.

Le Bayern a égalisé à 43 grâce à Lewandowski, en tête après un centre de Thomas Müller.

Jamal Musiala a envoyé 79 au poste pour le Bayern, mais c’était finalement Lewandowski le héros de son équipe, quand en 90 + 1 il a profité d’un ballon mal contrôlé par Jonathan Tah pour frapper un heads-up et établir le final 2 à 1 pour les visiteurs du BayArena.

Lewandowski, élu meilleur joueur de l’année aux prix “ The Best ” de la FIFA jeudi, a déjà marqué 17 buts dans cette Bundesliga, s’échappant encore plus en tant que leader du classement des meilleurs buteurs. Il a désormais sept ans de plus que le Norvégien Erling Haaland (Borussia Dortmund), actuellement blessé.

Le Bayer Leverkusen a cassé une séquence de cinq victoires consécutives, toutes compétitions confondues, et a subi sa première défaite en championnat cette saison.

Lors du premier quart de travail samedi, Leipzig n’avait pas réussi à faire pression sur les deux premiers du tableau et s’était écrasé à maintes reprises (0-0) contre un Cologne très solide (15e) défensivement.

Cette égalité coupe la séquence de trois victoires consécutives de Leipzig, en tenant compte de toutes les compétitions.

Cologne, pour sa part, a considérablement amélioré son image après la défaite 4-0 du Bayer Leverkusen mercredi.

– Sanction majeure pour Thuram? –

Dans les autres matches ce samedi du championnat d’Allemagne, le Borussia Mönchengladbach (8e) s’est démarqué en s’inclinant 2 à 1 à domicile contre Hoffenheim (11e).

Lars Stindl a mis ‘Gladbach’ devant le point de penalty à la 34e minute, mais Hoffenheim est revenu dans le dernier quart d’heure avec des buts du Croate Andrej Kramaric (minute 75) et de l’Anglais Ryan Sessegnon (86).

En 79, le Français Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) a été expulsé, qui pourrait s’exposer à une pénalité majeure pour avoir craché au visage d’un adversaire, Stefan Posch, comme l’arbitre l’a constaté après avoir visionné les images vidéo.

De leur côté, l’Eintracht Francfort (9e) et le Werder Brême (12e) se sont imposés en visiteurs, lors de leurs déplacements à Augsbourg (10e) par 2-0 et Mayence (17e) par 1-0, respectivement.

Dans la zone basse, le latéral inférieur de Schalke 04 continue en chute libre et s’incline à nouveau, cette fois à domicile 1-0 face à Arminia Bielefeld (16e).

Le limogeage de l’entraîneur Manuel Baum n’a pas été un choc pour l’équipe de Gelsenkirchen, qui ne compte que 4 points cette saison et, compte tenu de la saison dernière, n’a pas remporté 29 matchs d’affilée en championnat allemand.

C’est juste deux de moins d’égaler le record déshonorant de Tasmanie Berlin, une formation qui est actuellement dans la cinquième catégorie et qui dans la saison 1965-1966 a enchaîné 31 matchs consécutifs sans victoire.

