Lewis Hamilton a été consacré pour la septième fois dans le Maximum

Lewis Hamilton a revalidé son titre mondial pour la troisième fois consécutive après avoir été le premier à franchir le drapeau à damier lors du GP de Turquie et malgré son départ de la sixième place sur la grille, une position de départ étrange et un produit des qualifications précédentes compliquées. qui a eu lieu les jours précédents.

Le Britannique est entré dans l’histoire dans cette édition après avoir atteint sa septième couronne, ce qui lui a permis d’égaler l’Allemand Michael Schumacher comme le plus grand champion de tous les temps. Dans le même temps, tout au long de ce tournoi, qui compte encore trois circuits à parcourir jusqu’au bout, il a également dépassé les 91 victoires du «Kaiser» et se classe en tête du classement du plus grand vainqueur en Formule 1.

Formule 1 F1 – Grand Prix de Turquie – Parc d’Istanbul, Istanbul, Turquie – 15 novembre 2020 Lewis Hamilton de Mercedes en action pendant la course REUTERS / Clive Mason

Le canadien Lance Stroll (Racing Point) surpris dans un classement pluvieux et chaotique et sortira en premier ce dimanche dans le Grand Prix de Turquie, le quatorzième du championnat du monde de Formule 1, que les Anglais Lewis Hamilton (Mercedes), qui peut mathématiquement égaler record historique de sept titres de l’allemand Michael Schumacher, affrontera à partir de la sixième place.

Stroll, né il y a 21 ans à Montréal, a signé, dans une journée chaotique, le premier pôle de sa carrière dans le maximum; le premier pour le Canada depuis que Jacques Villeneuve l’a atteint pour la dernière fois, en Espagne et en 1997: au Grand Prix d’Europe, dernière course de ce parcours, dans lequel il a remporté le titre à Jerez. Les Hollandais Max Verstappen (Red Bull), 1er de tous les classements du week-end, a cédé juste à la fin, au troisième et dernier tour (Q3) du principal chronométré – il est resté trois dixièmes – et s’est contenté d’être deuxième dans une belle journée pour Racing Point.

Hamilton, qui a signé il y a deux dimanches sa neuvième victoire dans la Coupe du monde de la pandémie, portant à 93 son propre record historique – qu’une course auparavant avait arraché à Schumacher-, pointera vers le seul grand record que le ‘Kaiser’. L’Anglais a terminé sixième dans une qualification dans laquelle son coéquipier finlandais Valtteri Bottas, le seul à avoir encore la chance (très lointaine) d’arracher le titre, conclu neuvième; et l’espagnol Carlos Sainz (McLaren), treizième.

C’est Si le résultat de ce samedi est retracé dans la course, Hamilton célébrera sa septième couronne, la sixième des sept dernières années avec Mercedes, qui a célébré il y a deux week-ends la réalisation mathématique de son septième championnat du monde suivi par les constructeurs. La star anglaise vaut également la deuxième place, derrière Bottas; et il sera aussi septuple champion ce dimanche s’il finit devant lui; si le Nordique ne marque pas; ou même sans ajouter: tant que le Finlandais ne termine pas au moins sixième.

Verstappen avait été le plus rapide lors des deux essais de vendredi à Istanbul Park, une piste qui ne faisait plus partie du championnat du monde de F1 depuis 2011 et qui avait été récemment asphaltée, qui sur le sec avait déjà été particulièrement glissante et qui ressemblait, dans une métaphore utilisée chiffres principaux, à une “patinoire”.

Alors personne n’a été surpris par l’infini des rotations et des départs enregistrés Lors de la troisième séance d’entraînement, sous la pluie, dans laquelle le pneu intermédiaire a été utilisé en premier et enfin avec le pneu extrême pluie. Le Néerlandais a battu le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) d’une seconde et son coéquipier Alexander Albon de Thaïlande d’une seconde et demie lors des derniers essais libres.

Et si la journée était déjà tendue, le début des qualifications l’était encore plus. Avec près de sept minutes pour aller à la fin du premier tour Le drapeau rouge a été hissé, Q1 s’est arrêté à cause d’une pluie ce qui a rendu le pilotage encore plus impraticable. La voiture de sécurité a pris la piste et peu ont pensé que la séance principale chronométrée devrait peut-être être reportée à des heures avant la course, selon les prévisions météorologiques, sans pluie.

Vettel, dernier vainqueur en Turquie, il y a neuf ans, a dirigé le glorieux mandat de quatre ans de Red Bull (2010-13). Ce samedi, lors de sa dernière année avec Ferrari, l’Allemand a commémoré le dixième anniversaire de son premier titre, avec le douzième place sur la grille.

‘Seb’, quatorzième de la Coupe du monde, prendra le départ d’une place derrière Norris et une devant Sainz, qu’il a qualifié de «rare» d’une journée où «pour la première fois» de sa vie se terminait «six secondes sous la pluie». Le Madrilène se plaignait d’être tout le temps en train d’essayer de déchiffrer quel pneu était le bon, avant de confirmer, tardivement, que le pneu extrême pluie allait mieux que le pneu intermédiaire.

Hamilton visera le record du «Kaiser» dès la troisième ligne, aux côtés de l’Australien Daniel Ricciardo, cinquième ce samedi de la Renault qui abandonnera l’année prochaine l’Espagnol Fernando Alonso. Le double champion du monde asturien, qui reviendra en Formule 1 avec l’équipe avec laquelle il a célébré ses deux titres dans la catégorie reine (2005 et 2006), s’exercera ce dimanche et lundi -avec la voiture 2018- sur le circuit de Yas Marina, à Abu Dhabi.

Ocon -septième- et Finn Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), premier vainqueur à Istanbul Park, il y a quinze ans et avec une McLaren, partiront de la quatrième ligne. Dans une course prévue pour 58 tours -pour compléter un parcours de 309,7 kilomètres- qui commencera à une heure dix de l’après-midi turc: onze heures dix du matin, en temps péninsulaire espagnol (09h10 GMT). Dans lequel Hamilton pointe vers l’éternité.

CLASSEMENT MONDIAL (TOP 5):

Lewis Hamilton (Mercedes) 288 points

Valtteri Bottas (Mercedes) 197 points

Max Verstappen (Red Bull) 162 points

Daniel Ricciardo (Renault) 95 points

Charles Leclerc (Ferrari) 85 points