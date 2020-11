Miker Tyson et Roy Jones Jr. se rencontrent le 28 novembre

L’ancien champion poids lourd légendaire Mike Tyson, 54 ans, et Roy jones jr., 51 ans, s’affrontera le 28 novembre à Les anges dans une véritable bataille de huit rounds qui, bien que ce soit une exposition, aura presque toutes les mesures d’un combat professionnel. Parmi les exceptions qui en font une exposition, une mesure de contrôle antidopage se démarque.

Les deux combattants effectueront des tests pour éviter la consommation de substances interdites dans le duel. Cependant, VADA, l’agence sera en charge de l’analyse, elle n’interviendra pas si elle détecte du cannabis. Autrement dit, combien Tyson en tant qu’adversaire, ils pourront consommer de la marijuana sans crainte d’une sanction, comme l’a révélé le site Boxing Scene.

Il convient de rappeler qu’Iron Mike mène depuis des années un projet de culture de cette plante en Californie, où sa consommation est légale. Il possède 16 hectares de terres fertiles, situé à 60 kilomètres au sud-ouest de Death Valley National Park, à California City, qu’il utilise pour planter du cannabis et ainsi exploiter une nouvelle entreprise aux États-Unis.

Un ancien boxeur dirige un projet lié au cannabis (IG: @tysonranchofficial)

Dans un épisode de son podcast, Tyson lui-même a raconté en 2019 la quantité de marijuana qu’il utilise habituellement: «Combien fumons-nous par mois? Environ 40 000 $? “demanda l’ancien champion poids lourd à son ami. “Je ne sais pas, nous allons fumer dix tonnes par mois”Britton a répondu, exagérant le nombre dans sa réponse.

De plus, l’ancien boxeur souhaite étendre son projet de cannabis. Rob Hickman, l’un des principaux investisseurs de la place, a expliqué en avril de cette année que si l’activité principale est le cannabis, il y a plusieurs choses à considérer: «Il y a des projets pour un hôtel de luxe et des magasins de détail et des installations de glamping. , un amphithéâtre pour les concerts et l’université de Tyson, où des experts enseigneront les techniques de culture du cannabis aux futurs agriculteurs. Il y aura également une rivière lente qui coule partout. De plus, il prévoyait que cette rivière paresseuse serait la plus longue du monde. Évidemment, les clients peuvent fumer de la marijuana n’importe où (sauf là où de l’alcool est vendu parce que c’est interdit par la loi), mais ce ne sera pas eux qui la vendront. L’objectif est de louer tous les locaux qui sont construits à des détaillants privés afin qu’il y ait ainsi différentes variétés.

Mike de fer Il quittera sa retraite de 15 ans pour ce combat à huis clos qui se déroulera au Staples Center, domicile des récents champions de la NBA, Los Angeles Lakers. Tyson a conclu sa carrière avec un bilan de 50 victoires et 6 défaites avec 44 KO, tandis que Jones Jr., qui a été champion du monde dans quatre catégories entre 1993 et ​​2004 et s’est battu pour la dernière fois en février 2018, a un record de 66- 9 avec 47 KO.

Le combat, qui sera diffusé sur le système de pay per view, sera le premier événement sportif à se jouer au Staples Center depuis la suspension de la NBA et le reste des compétitions en mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Le combat devait initialement avoir lieu à la Dignity Health Sports Arena, à l’extérieur de Les anges, le 12 septembre, mais a ensuite été repoussé à novembre pour coïncider avec le week-end où les États-Unis célèbrent Thanksgiving.

PLUS SUR CE SUJET:

Les révélations de Mike Tyson: des champions qui se saoulaient avant de se battre et le jour où il craignait d’avoir le sida

Bombe Tyson: a annoncé qu’il voulait se battre avec les champions du monde entier et qu’il y a un candidat argentin pour lui faire face