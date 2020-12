Ce matin, il y avait un trafic intense vers la côte atlantique (Nicolás Stulberg)

Après la célébration de l’arrivée de Noël, beaucoup ont décidé de se rendre au Côte atlantique pour profiter de ce qui reste du week-end ou même des derniers jours de l’année. Ceci est observé dans les itinéraires: comme rapporté par Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), Plus de 1 900 voitures par heure circulent vers la ville de Mar del Plata et le Partido de la Costa.

Selon ce qui a été notifié par la société concessionnaire -qui est en charge de l’autoroute Buenos Aires-La Plata et des routes 2,11, 56, 63 et 74-, A 8 heures du matin aujourd’hui, 1 900 véhicules par heure circulaient près de Samborombón sur l’Autovía 2, tandis que 500 le faisaient via la gare de Maipú en direction de la ville de Mar del Plata.

Sur la route 11, pendant les premières heures de ce matin, 800 véhicules en moyenne ont circulé par heure en direction des différentes destinations touristiques. Le trafic est intense même si jusqu’à présent il n’y a pas de retards ou d’inconvénients majeurs.

La saison estivale a officiellement débuté le 1er décembre. Cette année, le gouverneur de Buenos Aires Axel Kicillof, a décidé d’avancer la date de 20 jours pour compenser les coups économiques que la pandémie de coronavirus a engendrés et qui ont empêché les touristes de se rendre vers les principales destinations touristiques du territoire provincial.

Au cours du dernier long week-end pour les vacances du 8 décembre, il y avait également eu un trafic intense vers la côte atlantique, avec environ 2750 voitures par heure circulant à travers le péage de Samborombón.

Dans la perspective de l’été et en vue du début des vacances, AUBASA a annoncé avoir apporté une série d’améliorations pour renforcer la sécurité des milliers d’automobilistes qui circuleront vers la côte atlantique dans les prochains jours.

Selon la déclaration, Des marques réfléchissantes ont été placées entre les kilomètres 41 et 57 de l’autoroute 2 pour faciliter le balisage de la piste surtout la nuit. Aussi une nouvelle signalisation a été installée sur la courbe de Samborombón (au kilomètre 93) et une signalisation horizontale a été ajoutée au kilomètre 58.

Tandis que Sur la route 11, des tâches de démarcation horizontale ont été effectuées du kilomètre 225 à 250.

De plus, la présence de mobiles d’assistance a été renforcée, avec neuf grues de transfert et 15 ambulances, stratégiquement situées sur l’ensemble du Système Routier Intégré de l’Atlantique, afin de répondre immédiatement à un incident.

L’entreprise a rappelé que les automobilistes qui ont besoin d’aide en cas d’urgence peuvent contacter le 140, la ligne d’urgence AUBASA.

Et pour être informé instantanément et en temps réel de l’état du trafic sur les différentes pistes, AUBASA informe via son compte Twitter (@AU_BA_SA), en syntonisant Radio 2 107.1 et grâce à la signalisation variable distribuée en différents points du Voyage.

Bien que la quasi-totalité du territoire national soit au stade de Distanciation sociale, préventive et obligatoire (DISPO), pour qu’il y ait libre circulation, chaque juridiction a établi la documentation qu’elle demandera aux visiteurs à l’entrée et les protocoles à respecter.

Selon la réglementation imposée par le gouvernement de Buenos Aires, toutes les personnes qui circulent sur les itinéraires doivent gérer le certificat d’été -le permis de vacances- depuis le portail Verano ou via l’application CuidAr.

Tel que rapporté par le ministère de la Production de la province de Buenos Aires, à partir du 15 décembre, il sera obligatoire de traiter le certificat cinq jours à l’avance. Les gens recevront la réponse d’approbation ou de rejet dans un délai maximum de 48 heures, qui sera le délai que les autorités de chaque destination auront pour évaluer les commandes.

Chaque individu et chaque groupe familial doit traiter un seul certificat et dans le formulaire de demande, il doit spécifier le lieu d’hébergement et les dates auxquelles il restera dans la municipalité de Buenos Aires de destination. Il est également tenu de se mobiliser pendant les vacances de Noël et du Nouvel An.

Le certificat d’été peut être imprimé, téléchargé sur le téléphone portable ou affiché à partir du Application bienveillante. Cette année, la haute saison se termine le 4 avril.

