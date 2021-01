L’expansion rapide de la vaccination contre le COVID-19 pour inclure les citoyens plus âgés à travers les États-Unis a conduit à des goulots d’étranglement, des pannes du système informatique et du ressentiment dans de nombreux États en raison de la demande écrasante de vaccins.

MiamiMundo / Apnews

Le ministère de la Santé du Mississippi a cessé d’accepter des rendez-vous le jour même où il a commencé à les donner en raison d’un «pic monumental» dans les demandes. Les gens ont dû attendre des heures pour réserver leurs vaccinations via un site Web national ou un numéro gratuit le mardi et le mercredi, et beaucoup ont été retirés du site en raison de problèmes techniques et ont dû recommencer le processus.

En Californie, les comtés réclamaient plus de doses de vaccin pour atteindre des millions de leurs citoyens âgés. Les hôpitaux du sud de l’État ont manqué de rendez-vous disponibles en quelques heures. Les lignes téléphoniques se sont effondrées en Géorgie.

Jusqu’à il y a quelques jours, les agents de santé et les patients des maisons de soins infirmiers avaient la priorité dans la plupart des endroits aux États-Unis. Mais les États ont maintenant inclus bon nombre des 54 millions d’aînés du pays avec l’autorisation du gouvernement du président Donald Trump, bien que l’âge minimum varie d’un endroit à l’autre: à partir de 65, 70 ou plus.

Jeudi, le New Jersey a élargi son programme de vaccination pour inclure les personnes âgées de 16 à 65 ans souffrant de certaines conditions médicales, y compris 2 millions de fumeurs, qui sont plus susceptibles d’avoir des complications de santé.

Pendant ce temps, les États-Unis ont enregistré mercredi 3 848 nouveaux décès, en baisse par rapport au sommet de 4 327 signalé la veille, selon l’Université Johns Hopkins. Le nombre total de morts du pays par COVID-19 a dépassé 385000.

Plus de 11,1 millions d’Américains, soit plus de 3% de la population, ont reçu leur première dose du vaccin, ont rapporté jeudi les Centers for Disease Control and Prevention. L’objectif de vacciner entre 70% et 85% de la population pour obtenir l’immunité collective et surmonter l’épidémie est encore loin d’être atteint.