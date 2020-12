Natalie Portam a parlé de la sexualisation des enfants à Hollywood (Photo: .)

À l’âge de onze ans, Natalie Portman est choisie pour représenter Mathilda Lando dans le film «Leon: The Professional», qui fait sensation à Hollywood. Cependant, il est également entré le monde sombre de la sexualisation des enfants.

L’un après l’autre, “Heat”, “Beautiful Girls”, “Every Say I Love you”, parmi d’autres films auxquels il a participé, a représenté son ascension vers la célébrité et la représentation de son peuple comme une figure “Lolita”Portman a raconté sur le podcast Armchair Expert en parlant de la sexualisation des actrices enfants dans les films hollywoodiens.

Être sexualisé en tant qu’enfant, je pense que ça m’a enlevé ma propre sexualité parce que ça m’a fait peur, et ça m’a fait [sentir] que la façon dont je pouvais être sûr était de dire: “ je suis conservateur ” et “ je suis sérieux et vous devriez me respecter ”, “ je suis intelligent ” et “ ne me regardez pas de cette façon

Un peu plus d’une décennie après sa naissance, Natalie Portman a dû construire des murs pour se protéger très jeune de ce phénomène. Surtout, “Star Wars: Episode I – The Phantom Menace” a mis beaucoup de pression pendant l’adolescence car cela a fait d’elle une icône auprès du public.

Il a dit que les gens autour de lui à l’époque avaient l’impression qu’il était «sérieux et conservateur». Mais cette attitude n’était pour l’actrice qu’un moyen de se protéger consciemment.

Elle a dit qu’elle ressentait une grande pression après avoir participé à Star Wars, ce qui l’a amenée à chercher des rôles «moins sexy» (Capture d’écran: Star Wars)

«Alors qu’à cet âge, vous avez votre propre sexualité et votre propre désir, et vous voulez explorer les choses et vous voulez être ouvert. Mais vous ne vous sentez pas nécessairement en sécurité lorsque les hommes plus âgés sont intéressés et que vous pensez: «Non, non, non, non».», A-t-il souligné dans l’interview de Dax Shepard

Cela a eu un impact significatif sur les choix de personnages qu’il faisait le plus quand il était jeune, car J’évitais la plupart du temps les baisers et les scènes d’amour. En outre, J’ai choisi les rôles les moins sexy en raison du souci de la façon dont le public la percevrait et du sentiment d’insécurité.

En 2018, l’actrice avait déjà abordé la question de la sexualisation qu’elle a vécue dans son premier film et a qualifié cette pratique de «terrorisme sexuel». Il a dit que la première fois Elle a ouvert avec enthousiasme un e-mail d’un fan qu’elle devait lire un fantasme de viol qu’un homme lui avait écrit. «J’ai compris très vite, même à 13 ans, que si je m’exprimais sexuellement, je me sentirais en insécurité», a-t-elle déclaré.

Lors de l’interview pour le podcast, Portman a rappelé le cas récent de la jeune actrice Millie Bobby Brown, âgée de 16 ans et harcelée par un fan qui a refusé d’arrêter de l’enregistrer. Même quand elle se sentait mal à l’aise.

Portman a rappelé le désespoir de Millie Bobby Brown face à une affaire de harcèlement par un fan (Photo: Instagram / @ milliebobbybrown)

«Je suis allé faire les courses de Noël avec ma mère. Une fille est venue vers moi et m’a demandé si c’était moi. Il m’a alors demandé s’il pouvait m’enregistrer. Je lui ai dit non. Pourquoi quelqu’un voudrait-il enregistrer une vidéo de moi? Parce que ce n’était pas des deux ensemble, mais seulement de moi », a-t-il dit.

Comme eux, d’autres artistes hollywoodiens sont devenus célèbres depuis leur plus jeune âge. Britney Spears, Miley Cirus et Lindsey Lohan sont des exemples clairs des ravages de la sexualisation des enfants dans le spectacle.

Tous trois ont été contraints de faire face à des dépendances, de nier leur sexualité et de faire face à la vague de déclarations, de critiques et d’agressions sexuelles à leur encontre. Un fardeau qu’ils ont dû porter à ce jour.

PLUS SUR CE SUJET:

Le cri déchirant de Millie Bobby Brown après avoir été harcelé par un fan

Balades de Natalie Portman en Australie et Katie Holmes à New York, et sortie romantique de Vanessa Hudgens à Los Angeles: célébrités en un clic