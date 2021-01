(. / Rolex Dela Pena)

Bien que son épicentre ait été enregistré à 57 kilomètres de la capitale de San Juan, le tremblement de terre de 6,4 degrés sur l’échelle de Richter survenue dans la nuit de ce lundi Il a également été ressenti avec une intensité différente dans les provinces de Cordoue et de Mendoza, entre autres.

Le tremblement a même eu un fort écho à Santiago du Chili, principalement entre les régions d’Atacama et de Maule, bien que le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOA) de ce pays a indiqué que les caractéristiques du mouvement “ne remplissent pas les conditions pour décréter une alerte au tsunami sur les côtes”.

Le phénomène a atteint son ampleur maximale à 23:46:22 et avait une profondeur de 8 kilomètres, bien qu’il y ait eu ensuite une série de répliques qui se sont produites tout au long de la matinée de mardi.

«Je suis en vacances à Cordoue et je suis au neuvième étage, au-dessus du ravin. Je n’ai jamais vécu une situation similaire. C’est formidable, cela a duré presque une minute. J’étais au lit et j’ai vu l’araignée et la télévision bouger. Nous sommes tombés sous les ouvertures, c’est ce que nous devons faire », a déclaré le journaliste. Nicolas Tillard en dialogue avec TN.

Comme l’explique le directeur de l’Institut national de prévention sismique (INPRES), Patricia Alvarado, le tremblement de terre a pris naissance dans “le département de Pocitos, au sud-ouest (de San Juan), d’une magnitude de 6,4 sur l’échelle de Ritcher et d’une profondeur de 8 kilomètres”.

Le tremblement de terre a causé des dégâts dans la région

En dialogue avec l’agence ., Alvarado a déclaré que compte tenu de cette ampleur, il était “attendu” que le mouvement se fasse sentir dans plusieurs provinces et a ajouté que des dommages éventuels aux bâtiments sont en cours d’analyse.

“Cette région avait déjà un précédent en 1972 avec un tremblement de terre de 6,8 qui était dévastateur et était plus grand que le tremblement de terre de ce soir”a rappelé le spécialiste.

Dans le même temps, il a déclaré que ce tremblement de terre «a été très ressenti à Media Agua, Carpintería, Barrial (San Juan) et nous savons également qu’il a été ressenti au Chili, Córdoba, Santiago et d’autres provinces, ce qui est à prévoir étant donné la faible profondeur de ce tremblement de terre. et aussi à cause de la taille de 6,4 ”.

“Nous savons également qu’il avait une intensité maximale de 7 ici à San Juan et bien qu’il s’agisse des premiers rapports, tout est en cours de vérification pour évaluer les dommages possibles qui pourraient être associés à ce tremblement de terre”, a estimé Alvarado.

Peu de temps après le tremblement de terre, le gouverneur local, Sergio Uñac, a écrit un premier message sur les réseaux sociaux à “Transmettez le calme aux familles” puis a dirigé une soudaine conférence de presse dans laquelle il a révélé qu’il était en “communication” avec le gouvernement national.

Pourquoi des tremblements de terre se produisent-ils en Argentine?

Les tremblements de terre en Argentine sont produites par le contact de la plaque Nazca avec la plaque sud-américaine. Ils se produisent plus fréquemment dans les provinces situées à l’ouest de notre région: Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta et Jujuy, mais aucune partie du pays n’est exempte de ce phénomène.

Quels dommages cela peut-il causer?

Selon son ampleur, le tremblement de terre peut parfois être imperceptible. Ils se produisent et les gens ne réalisent même pas qu’ils se sont produits. Les plus forts sont ceux dans lesquels on détecte que quelque chose bouge et peut causer de graves dommages, mettant en danger l’intégrité physique. Des dommages aux maisons et aux bâtiments, des effondrements de ponts et des bris de verre seront probablement générés, c’est pourquoi il est très important soyez vigilant et sachez quoi faire face à une catastrophe naturelle de cette ampleur.

J’ai continué à lire:

Le tremblement de terre s’est produit trois jours après l’anniversaire du tremblement de terre rappelé de San Juan de 1944

Sergio Uñac, gouverneur de San Juan: “Nous avons eu une communication avec le gouvernement national”