/ Capture d’écran de Snail News

Le ministre de la Justice et du Droit de la Colombie, Wilson Ruiz Orejuela, a annoncé ce vendredi, via le compte Twitter du portefeuille, que le gouvernement national a autorisé l’extradition vers les États-Unis de Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez, un avocat accusé d’inclure des trafiquants de drogue emprisonnés dans le pays dans les processus de la Juridiction spéciale pour la paix, JEP, comme un mécanisme pour empêcher, précisément, que le pays nord-américain soit jugé.

“Cet avocat aurait fourni des documents frauduleux faire apparaître dans les registres des démobilisés des Farc au moins six trafiquants de drogue»Orejuela a expliqué cette affaire, qui fait l’objet d’une enquête des autorités colombiennes depuis le 10 mai 2018, lorsque les premières accusations contre Lorza Ramírez ont été entendues par le tribunal du district oriental du Texas, aux États-Unis.

Selon la justice américaine, le syndiqué aurait reçu jusqu’à 1 million et demi de dollars pour faufiler les trafiquants de drogue Juan Carlos Melo Guerrero, Tomás Martínez Minota, Ramiro Figueroa Legarda, Gerardo Obando Montaño, Édison Perlaza Orobio et Ceneiber Quiñones Jurado sur les listes du Farc éteint. Par conséquent, il est accusé d’entrave à la justice et de corruption.

Selon les documents officiels, Lorza Ramírez a été appréhendée le 22 juin 2019 dans un aéroport colombien, lorsque le bureau du procureur général a émis un mandat d’arrêt pour son extradition vers les États-Unis, après avoir mené ses propres enquêtes et vérifié l’authenticité des communications, documents et témoignages interceptés.

Cependant, l’extradition de l’avocat avait été retardée depuis février de cette année, quand on a appris que il a dénoncé l’État colombien devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme, alléguant que les entités du gouvernement national avaient violé ses droits, pour lesquels il a demandé des mesures conservatoires.

Selon la défense de l’avocat, le seul client – parmi ceux énumérés par le tribunal du Texas – à laquelle elle a assisté était Tomás Martínez Minota, qui l’a aidé à échapper à l’extradition en appliquant le lien entre la criminalité politique et le trafic de drogue. «Nous sommes confrontés à une mise en scène, une fraude qui tente de rendre justice américaine contre une avocate professionnelle, formée à l’exercice de sa profession et qu’ils comptent faire taire, humilier et même tuer pour le résultat qui n’a pas répondu aux attentes de la justice américaine» dit le document envoyé à la cour interaméricaine.

Dans le même temps, il a demandé une série de preuves devant la Cour suprême de justice avec lesquelles il cherchait à prouver son innocence: corroboration des procédures alléguées par le commissaire à la paix et le bureau du procureur; les registres signés par elle en tant que représentant des trafiquants de drogue susmentionnés et même une déclaration de l’ancien ministre de la Justice, Enrique Botero. Cependant, la société a rejeté toutes les réclamations.

Le cas est resté à l’étude, avec Lorza Ramírez enfermé dans la cour 7 de la prison El Buen Pastor, à Bogotá, jusqu’au 1er décembre dernier, lorsque la Cour suprême elle-même a approuvé son extradition, uniquement sous l’accusation d’entrave à la justice, puisque le complot visant à persuader par corruption une autre personne n’est pas classé comme un crime en Colombie. Sur ce, il ne restait plus que la signature de l’arrêté d’extradition par le Président de la République, Iván Duque, qui a finalement donné son aval cet après-midi.

Parallèlement à celle de l’avocat, le ministre Ruiz a également confirmé l’extradition de Cirilo Góngora Cuero, “en charge du recrutement de l’équipage des submersibles et hors-bord servant au transport de la cocaïne vers l’Amérique centrale et du Nord par les routes du Pacifique ». De cette manière, le gouvernement national achève la publication de 17 résolutions d’extradition exécutives – dont 13 pour trafic de drogue – le mois dernier.

