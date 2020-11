Ainsi était l’hélicoptère

Le banquier Jorge Brito (68 ans) est décédé hier après-midi après que son hélicoptère s’est écrasé dans la zone du barrage de Cabra Corral, situé à 85 kilomètres de la ville de Salta. Bien que la Direction nationale des événements aéronautiques ait déjà nommé un spécialiste en charge du siège de Cordoue pour coordonner les tâches d’enquête du faitDès que l’accident a été connu, certains détails de ce qui aurait eu lieu étaient connus.

Selon le parquet de Salta, une femme a signalé hier vers 15 h 44 qui se trouvait avec son partenaire à proximité de la digue – une zone où se pratiquent des sports extrêmes – lorsqu’il a observé comment un avion est tombé à terre. D’après ce qui s’est passé, le témoin faisait du rafting au moment où l’hélicoptère de Jorge Brito Il a heurté le câble métallique d’une tyrolienne – une poulie pour déplacer des personnes – utilisée dans les activités récréatives.

Initialement Le sous-commissariat de police de Coronel Moldes a pris part à l’événement, en collaboration avec la division lacustre de la police provinciale, qui a observé une partie du Hélicoptère Eurocopter Ecureuil, immatriculation LV-FQN et les corps des deux membres d’équipage: Brito et le pilote Santiago Beauden, un homme de 45 ans. Après la confirmation des décès, le procureur au pénal 3 de l’Unité des attaques graves contre des personnes, Gustavo Torres Rubelt, est intervenu à son tour. Le fonctionnaire s’est rendu sur place en compagnie du procureur au pénal Ana Salinas Odorisio. Les corps, quant à eux, ont été conduits au Service de Thanatologie médico-légale du CIF, où une autopsie sera pratiquée.

Jorge Brito avait 68 ans et est né à Buenos Aires

Les enquêtes pour établir les causes de l’accident ne commenceront qu’aujourd’hui et, selon les médias locaux à Salta, les experts commenceront les tests sur l’avion dans l’après-midi. Un premier rapport est attendu dans environ 48 heures. Contrairement à ce que certains médias ont rapporté, les hélicoptères n’ont pas de boîte noire. Quoi qu’il en soit, l’hypothèse principale est que ce que le témoin a révélé s’est produit: l’Eurocopter s’est emmêlé dans les câbles et est tombé à l’eau. Le propre ministre de la Sécurité de Salta, Juan Manuel Pulleiro, a soutenu cette théorie. En tant, Brito est mort de l’impact de l’hélicoptère contre le câble.

«Nous supposons qu’ils ont été tués instantanément de la hauteur à partir de laquelle ils sont entrés en collision avec la tyrolienne et ont frappé carrément la rivière. Depuis les airs, parcourant la zone avec les pilotes du gouvernorat, il a été observé qu’ils ont mangé (sic) le câble de la tyrolienne et la queue de l’hélicoptère s’est cassée. Le rotor de queue était d’un côté de la rivière et l’hélicoptère de l’autre. L’hélicoptère s’est fendu au milieu. La partie arrière du rotor a été attrapée par le câble et c’est ce qui a provoqué le détachement de l’hélicoptère et sa chute dans la rivière », a déclaré le responsable lors d’un dialogue avec La Nación +.

Entre autres détails, le ministre a confirmé que la personne qui pilotait l’avion était Brito lui-même et que son plan de vol n’avait pas été modifié.

«Nous supposons avec les pilotes qu’ils n’ont pas vu le câble et ils ont quitté le miroir d’eau du barrage de Cabra Corral et sont entrés dans le canyon, à quel point ils ont accroché le câble de la tyrolienne. En sortant du miroir d’eau et en suivant la direction de la rivière vers le sud, qui était la destination finale de Brito, ils n’ont pas vu le câble de la tyrolienne », a indiqué le ministre, qui a en tout cas précisé que les circonstances dans lesquelles cela s’est produit L’accident sera établi par le personnel de l’ANAC et que la cause la plus probable de décès était le coup de la hauteur d’où ils sont tombés et non la noyade.

De même, on a appris qu’à 16:11, une autre femme, identifiée comme Ana Romero, a contacté les forces de sécurité pour dire que son partenaire s’était approché de la zone de l’accident. L’homme a dit qu’il avait vu deux corps, l’un d’eux avec la tête immergée dans l’eau, et qu’aucun d’eux n’avait de signes vitaux.

Le procureur fédéral est également intervenu en parallèle Ricardo Toranzos, en service, qui a été impliqué à la suite d’une communication de la police de sécurité de l’aéroport (PSA) et du quartier général de l’aéroport local, dans lequel ils ont rapporté l’accident d’un avion.

La zone de l’accident (Agustín Ochoa)

Concernant le câble avec lequel l’hélicoptère aurait été emmêlé, on sait – selon le secrétaire au Tourisme de Cabra Corral, Eduardo Muratore – qu’il appartient à une société dénommée Salta Rafting, qui est habilitée depuis plusieurs années. Il a une extension de près de 200 mètres et est situé à un peu plus de 40 mètres de haut.

Selon le ministre Pulleiro, il y a quatre tyroliennes dans la région et c’est un endroit très connu pour ce type d’activité. “Il attire notre attention car il existe depuis de nombreuses années. Nous ne pouvons pas savoir comment tout s’est passé car jusqu’à présent, nous n’avons aucune information officielle sur l’accident, de la part de la police et de la défense civile », a convenu Muratore dans un dialogue avec Radio 10.

Comme confirmé à De cette façon, Brito avait quitté la capitale provinciale peu après midi après avoir eu une réunion et un déjeuner avec le gouverneur Gustavo Sáenz à la ferme présidentielle..

Jorge Brito, fondateur de Banco Macro (.)

Infobae Il accède au dernier dialogue que la tour de contrôle a eu avec les deux membres d’équipage du navire, Brito et son pilote personnel. Dans la conversation, vous pouvez voir la demande de la tour de contrôle afin que de l’avion, ils spécifient l’heure d’arrivée estimée à Joaquin V. González, où la famille Brito a un ranch. Le dialogue est interrompu et à la tour de contrôle ils demandent l’aide d’un autre avion qui survolait la zone.

Pour l’instant et après avoir pris connaissance de l’accident, la Direction nationale des enquêtes sur les événements aéronautiques, appartenant à la Bureau de la sécurité des transports, “A nommé un enquêteur chargé du siège de Cordoue”, qui, vendredi soir, était “sur le chemin du lieu de l’accident et qui coordonnera les tâches de l’équipe de travail d’enquête sur le terrain (ETIC)”.

Selon ce que la Commission a précisé, ce professionnel est accompagné de trois autres spécialistes qui participeront également aux tâches qui seront effectuées sur les lieux de l’accident.

