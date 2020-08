Les membres de l’équipe des Dodgers de Los Angeles portent le numéro 42 en l’honneur de Jackie Robinson au Dodger Stadium le 15 avril 2007 à Los Angeles, Californie (USA). . / PAUL BUCK / Archive

Écriture sportive (USA), 29 août (.) .- Le traditionnel « Jackie Robinson Day » aurait dû être le 15 avril, mais la pandémie de coronavirus l’a empêché, et le monde du baseball professionnel La Major League Baseball a dû attendre le 28 août pour célébrer sa contribution «colossale» à la course.

Jamais une date de célébration du « Jackie Robinson Day » n’a eu autant de sens que celle vécue à la saison réduite de 2020, en raison de tous les événements sociaux qui secouent le pays et surtout la communauté noire et le monde du sport.

La date du 15 avril est la date initiale à laquelle Robinson, en 1947, a brisé la barrière raciale des ligues majeures en étant aligné comme joueur de deuxième but pour les Brooklyn Dodgers. De cette façon, Robinson a changé à jamais le baseball et la société.

Cette année, le passage du 15 avril à cette date n’est pas un accident.

Le 28 août 1945, le président et directeur général des Dodgers, Branch Rickey, a fait savoir à Robinson qu’il serait le visage de l’intégration raciale du baseball.

Il l’a également mis en garde contre les pressions et les obstacles qui se présenteraient et auxquels il devrait faire face en tant que pionnier de cette lutte raciale.

Le 28 août était aussi la date, en 1963, de la marche sur Washington en 1963. Ce jour-là, Martin Luther King Jr. fit son célèbre discours « I Have a Dream » devant une audience estimée à 250 000 personnes. des personnes.

De cette manière, King a continué à promouvoir le mouvement des droits civiques. L’événement, auquel Robinson a assisté, a eu le même impact que l’intégration de Robinson dans les majors.

«Tant que le nom de Jackie Robinson existe chaque année, c’est la seule chose qui compte pour moi», a déclaré Tommy Davis, un voltigeur noir des Dodgers qui a remporté des titres au bâton en 1962 et 1963.

« Il faut se souvenir de lui chaque année, le reste de nos vies, pour le fait qu’il ait été le premier joueur noir, un jalon que maintenant plus que jamais nous voyons l’importance qu’il avait lorsque 74 ans plus tard, le conflit d’intégration raciale est toujours plus présent que jamais dans la société américaine. «

La prise de conscience de Rickey de cette importance l’amena à demander une rencontre dans son bureau avec Robinson le 28 août 1945.

Rickey a mis la persévérance de Robinson à l’épreuve en simulant des situations très laides auxquelles le joueur de 26 ans serait confronté en tant qu’homme chargé de briser la barrière raciale des ligues majeures.

Selon les historiens du baseball, lors de cette réunion, Rickey a joué le « partenaire hostile, l’adversaire abusif, le fan insultant et le commis d’hôtel difficile ».

Alors que Robinson, à tout moment, a gardé son sang-froid, il n’a jamais été bouleversé, et au contraire a sérieusement pensé à ses réponses lorsqu’on lui a posé une question.

Et puis vint la partie célèbre de la conversation. Robinson a demandé, « M. Rickey, voulez-vous un joueur qui a peur de vous narguer en retour? » C’est à ce moment-là que Rickey a répondu: « Je veux qu’un joueur avec le courage de ne pas vous narguer en retour. »

Dix-huit ans plus tard, Robinson – a pris sa retraite en tant que joueur après 1956 – avait toujours une voix influente aux États-Unis.

Les deux candidats à la présidentielle en 1960 voulaient son soutien, qui a finalement été attribué au candidat du Parti républicain Richard Nixon.

Robinson n’a pas été impressionné par John F. Kennedy, le candidat du Parti démocrate, lorsqu’il l’a rencontré en personne. Plus tard, Robinson regrettera sa décision d’approuver Nixon.

Après avoir remporté cette élection de 1960, Kennedy est devenu un défenseur des droits civils, soutenant un projet de loi à cet effet.

Mais, il a dit aux dirigeants noirs qu’il avait besoin de plus de votes républicains au Congrès pour s’assurer que l’initiative devienne loi.

Kennedy savait que la marche sur Washington pouvait aider cette cause, à condition que les manifestations soient pacifiques. Il n’avait pas à s’inquiéter car King étonna tout le monde avec ses mots émouvants.

Robinson, accompagné de sa femme et de ses trois enfants, était là aussi et a salué King.

Ce jour-là, Robinson a écrit: « Je n’ai jamais été aussi fier d’être noir. Je n’ai jamais été aussi fier d’être aux États-Unis. »

En regardant la Marche à Washington à la télévision, Kennedy – qui n’avait jamais entendu un discours entier de King – a été extrêmement impressionné.

La même chose a été dite par tous ceux qui connaissaient Robinson sur et en dehors du terrain.