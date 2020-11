Claudia, Dalma, Diego et Gianinna, en période d’harmonie

Une mort est toujours douloureuse, surtout s’il s’agit d’une icône mondiale telle que Diego Armando Maradona, considéré comme le meilleur joueur de football de tous les temps. Mais de l’autre côté de la tristesse et de l’idolâtrie, il y a un héritage gigantesque. C’est une liste de biens et de contrats selon sa légende. Et sa mort lancera une enchère qui aura pour principaux protagonistes ses cinq enfants reconnus: Dalma, Giannina, Diego Jr., Dieguito Fernando et Jana. Tous sont des héritiers naturels du patrimoine des Dix.

Pendant des années, la santé de Maradona il commença à ressentir les impacts de sa vie d’excès et les fantômes de sa mort se mirent à errer de plus en plus fréquemment. Son héritage a également commencé à apparaître sur la scène et, en novembre de l’année dernière, le sien Diego a posté une vidéo explosive sur Instagram avec une promesse particulière: ont quitté Dalma et Gianinna, les filles qu’il a eues avec Claudia Villafañe, sur son héritage et a promis de faire don de tous ses biens.

Cette déclaration a provoqué un déclenchement de guerre dans l’intimité de la famille parce que vos actifs sont constitués d’actifs, de contrats et d’investissements de grande valeur, certains dans Argentine et d’autres même dans les différentes parties du monde où il était en tant que joueur ou DT. Quoi qu’il en soit, au-delà de cela, il a continué à se distancier de Dalma, puis il a eu de nouvelles approches avec Dalma et Gianinna. La loi protège les héritiers forcés (ascendants, descendants ou époux), qui ont le droit de toujours recevoir une partie des biens du défunt: on parle de «part légitime». Dans le cas des enfants, il est fixé aux deux tiers des actifs.

Dans sa patrie, Maradona a la propriété mythique de Segurola et La Havane et aussi un département supplémentaire. Cela a aussi une autre propriété plus moderne à Puerto Madero. Il y a aussi la maison de Rosée Oliva et sa famille dans Belle vue, acquis par lui et transféré plus tard à son ancien partenaire. La maison du quartier fermé Campo de Roca, à Brandsen, et celle d’El Tigre, où il est mort, sont louées.

Maradona possédé quatre voitures en Argentine mais il en avait aussi deux très chers Dubai: une Rolls Royce Ghost, estimé à 300 000 euros, et un BMW i8, au prix de 145000. Aucun d’eux n’a été vendu avant le différend sur le Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018, quand il est parti Dubai. «À cette époque, il a reçu de nombreux cadeaux très coûteux; il faudrait évaluer un par un », ont-ils expliqué à Infobae du cercle intime des Dix.

Votre liste d’actifs s’étend jusqu’à Biélorussie, où il a eu une expérience éphémère en tant que président d’honneur de la Dynamo Brest. Dans cette destination exotique, ils lui ont donné une bague de diamants d’une valeur de 300000 euros, qui est devenu une des cabales dans son passage à travers Gymnastique La Plata. Ils lui ont également présenté une camionnette de luxe Overcomer Hunta, avec un châssis en fibre de verre et un réservoir de carburant de 100 litres, qui peut naviguer à une vitesse de 8 kilomètres à l’heure. Cet actif est dans Brest, où même si Diego Maradona il n’exerçait pas sa fonction, ils gardaient son luxueux cadeau.

Bien que Diego ait fait beaucoup d’argent pendant ses jours de jeu, ses revenus se sont également multipliés lorsque l’avocat Matías Morla est devenu son agent. C’est dans cette dernière étape que l’ancienne star argentine a signé des contrats juteux: avec Konami (pour le PSE), avec une marque de sportswear, il a des écoles de football qui portent son nom en Chine, a investissements à Cuba (y compris un hôtel) et également en Italie, où le lien avec leurs entreprises est Stefano Ceci, un fanatique qui a voyagé à Caraïbes pour le rencontrer et a fini par devenir une personne vitale dans son cercle intime.

La justice, dans ce cas, n’aura pas une tâche facile: il est très difficile de calculer exactement la fortune d’un homme qui a produit un héritage légendaire et moins si le calcul de sa production voulait être fait rétroactivement, à partir de l’âge de 15 ans, quand il a fait ses débuts dans la Primera de Argentinos Juniors et a commencé sa carrière sportive magique.

En espagnol, italien, anglais, français, chinois, japonais: tous les médias de la planète ont rendu hommage à la star argentine du football décédée à l'âge de 60 ans à Buenos Aires

